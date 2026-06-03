Mediaset ha annunciato dal 10 giugno 2026 l'arrivo di una nuova soap opera turca dal titolo Atto d'infedeltà. È possibile seguire tutti gli episodi sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Il cast è ricco di attori molti conosciuti in Italia come Demet Ozmedir: l'attrice veste i panni della protagonista Ilkin, che si trova a dover fronteggiare una crisi di coppia.

Trama Atto d'infedeltà

La trama della nuova serie tv targata Mediaset dal titolo Atto d'infedeltà vede la protagonista Ilkin alle prese con una relazione piuttosto complicata con Toga: lei è una caporedattrice molto stimata, mentre lui è un famoso attore.

Per superare i problemi di coppia, la donna decide di tendere un tranello al compagno: apre un profilo social fake di nome Berlin e cerca di sedurre il fidanzato per capire se è fedele o meno. Il piano viene impreziosito dalla presenza di una stagista Sinem: la ragazza darà il volto al profilo falso creato da Ilkin.

La strategia messa in atto dalla caporedattrice potrebbe mettere a dura prova i suoi affetti e far venire allo scoperto una personalità del tutto sconosciuta da parte del suo fidanzato Tolga.

Il cast della nuova soap opera turca

Il cast della nuova dizi turca Atto d'infedeltà vede la presenza di numerosi attori turchi conosciuti in Italia grazie ad altre fiction molto famose andate in onda su Canale 5.

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Dove e quando vedere

Gli episodi di Atto d'infedeltà vanno in onda in streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity (il sistema è identico a quello utilizzato per Be my sunshine).

Le prime sei puntate vengono pubblicate online il 10 giugno, mentre gli episodi vengono inseriti sul sito il prossimo 17 giugno. A quel punto sul sito sarà disponibile l'intero cofanetto.