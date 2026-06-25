Alessandro Baracchini è stato sospeso dalla conduzione di RaiNews24 dopo il gesto del dito medio mostrato in diretta televisiva al termine di un’edizione del telegiornale e successivamente diventato virale sui social network. La decisione è stata comunicata dal direttore di RaiNews, Federico Zurzolo, al Comitato di Redazione (Cdr).

La decisione della direzione

"Considerati anche i comunicati sindacali dei tecnici e il risalto avuto dalla vicenda su social e organi di stampa ritengo opportuno, anche a tutela dell'immagine della Testata e del collega, sospendere immediatamente dalla conduzione Alessandro Baracchini", ha spiegato Zurzolo.

La misura arriva dopo l’ampia eco mediatica suscitata dall’episodio e le reazioni registrate sia all’interno dell’azienda sia all’esterno.

Il gesto in diretta diventato virale

L’episodio risale all’edizione di mezzogiorno di RaiNews24. Dopo aver salutato i telespettatori, Baracchini era rimasto in attesa della sigla di chiusura, che però aveva tardato a partire.

Per coprire i secondi di silenzio, il giornalista aveva tentato di riprendere la parola. Proprio in quel momento, però, era partito il jingle finale.

La reazione verso la regia

A quel punto Baracchini avrebbe reagito nei confronti della regia con un gesto di stizza, mostrando il dito medio con entrambe le mani verso la telecamera.

Secondo le ricostruzioni, il giornalista riteneva di non essere più inquadrato, ma il gesto è stato trasmesso in diretta ed è stato immediatamente notato dagli spettatori, finendo rapidamente sui social e sui principali siti d’informazione.

L’accaduto ha portato la direzione della testata a intervenire con la sospensione immediata dalla conduzione.