In occasione dei nuovi episodi di Be my sunshine (Ada Masali in lingua originale), un fatto sconvolge l'isola: Haziran viene rapita da Sinan. Intanto arrivano dei problemi anche per Poyraz: l'uomo scopre che la sua boutique hotel sta andando a fuoco, quindi inizia una corsa disperata contro il tempo presso lo stabile per salvare tutte le persone che in quel momento si trovano all'interno.

Anticipazioni Be my sunshine

Le anticipazioni di Be my sunshine, annunciano un episodio che sconvolge gli equilibri. Poyraz cercherà di stringere un patto con Kutay: se Haziran verrà riassunta, lui si farà da parte.

L'incontro tra i due però verrà interrotto da un'ulteriore problema: la boutique hotel di Poyraz brucia e all'interno c'è gente. Quindi il contadino attiva una corsa contro il tempo. Intanto un nuovo episodio sembra sconvolgere l'isola, perché Haziran viene rapita da Sinan. Mentre la polizia si muove per cercare la ragazza, anche Poyraz si attiva per trovarla. Mentre Latiif e Fatih cercano Batu e Idil, Sinan intende raggiungere il molo per poi prendere una barca che lo porterà lontano.

Nel frattempo Biricik termina i lavori al locale. Batu invece vuole far ingelosire Idil e quindi la invita a casa: il piano dell'uomo però va a monte e finisce per far ingelosire anche Biricik che inizia a spiare la coppia.

Il lieto fine arriva con la morte di Sinan, tanto che Biricik viene incaricato da Latif di organizzare una festa per lasciarsi alle spalle gli ultimi eventi che hanno messo a dura prova gli abitanti dell'isola.

Dove vedere la soap turca

Gli episodi vanno in onda tutti i giorni sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Per seguire le vicende della soap opera turca è necessario solamente registrarsi sul sito. Tutti gli episodi vengono inseriti ogni giorni a partire dalle ore 24:00. A differenza delle altre serie turche, questa non viene trasmessa in chiaro sul piccolo schermo.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, i fan di Ada Masali hanno espresso un loro parere sulle trame.

Un utente si è domandato perché non vada in onda su qualche rete Mediaset: "Peccato, avrebbe fatto ottimi ascolti secondo me".

Un altro utente ha aggiunto: "Ma Poyraz e Haziran quante devono ancora passarne prima di essere felici?". Un fan ha commentato: "Ma Biricik cosa vuole da Idil?". Infine c'è anche chi ha affermato: "Certo, il rapimento di Haziran ci mancava".