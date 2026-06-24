Dal 29 giugno al 1° luglio vanno in onda i nuovi episodi di Be my sunshine (Ada Masali in lingua originale). Gli spoiler vedono come protagonisti Haziran e Poyraz: la coppia vuole accelerare le pratiche per sposarsi ed andare successivamente a vivere in quel di Istanbul. Nehir decide di organizzare un incontro chiarificatore tra Selma, Hasan e Faith per capire i motivi che li hanno portati a litigare.

Anticipazioni Be my sunshine

Le anticipazioni di Be my sunshine ruotano intorno alla favola d'amore di Haziran e Poyraz: la coppia intende anticipare le nozze per poi andare a vivere a Istanbul e comunica le loro intenzioni a Zeynep e Latif.

Sebbene i due futuri coniugi chiedono discrezione, in poco tempo la notizia diventa di dominio pubblico su tutta l'isola.

Mentre Alya si dirige a casa di Haziran per chiederle la mano, durante la festa di fidanzamento accade un episodio che lascia il segno. In attesa delle nozze tra Poyraz e Haziran, Nehir decide di organizzare un incontro chiarificatore tra Selma, Hasan e Faith per capire i motivi che hanno creato tensione e dissapori. Alper invece mostra per la prima volta a Melisa il loro nido d'amore.

Cambio di programmazione per la dizi turca

Le puntate della soap opera turca vengono trasmesse su Mediaset Infinity e dalle ore 24:00 di ogni giorno. Da sabato 4 luglio però arriva un'importante novità per gli appassionato di Be my sunshine.

Gli episodi verranno infatti trasmessi nel pomeriggio del week end su Canale 5 dalle ore 14:10 alle ore 16:45.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti continuano a commentare la serie Ada Masali. Un utente ha scritto: "Felicissima per l'esordio che farà su Canale 5 tutti i week end a partire dal 4 luglio". Un altro utente ha commentato le dinamiche dei protagonisti: "Nehir ancora si ostina a cercare la pace tra Selma, Hasan e Faith". Un ulteriore utente ha invece commentato i due protagonisti: "Finalmente Poyraz e Haziran diventeranno marito e moglie dopo tutti gli ostacoli che hanno incontrato sul loro percorso, anche se molto situazioni si sono create per colpa loro". Infine c'è chi si è soffermato su Alper e Melisa: "Sono contenta che tra i due sia tornato il sereno dopo i dubbi prima del matrimonio".