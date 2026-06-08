Da lunedì 15 a domenica 21 giugno tornano i nuovi episodi di Be my sunshine (Ada Masali in lingua originale). Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Poyraz prepara la proposta di matrimonio ad Haziran. Intanto Gorkem prende le redini del ristorante situato nell'hotel, ma Burak e Nehir accusano un malore dopo aver mangiato un piatto preparato proprio da Gorkem.

Anticipazioni Be my sunshine

Le anticipazioni di Be my sunshine, annunciano diversi colpi di scena ma anche momenti di spensieratezza: Poyraz infatti è intenzionato a preparare la proposta di nozze ad Haziran e per farlo chiede aiuto ai suoi amici Selma, Fatih, Biricik, Beyazit, Alper e Melisa di ricostruire i momenti più belli vissuti dalla coppia.

Per quanto riguarda il matrimonio tra Alper e Melisa, quest'ultima inizia a nutrire dei dubbi sul futuro marito al punto che inizia ad essere titubante sul matrimonio e l'arrivo dei genitori non fa altro che complicare le cose.

Altri problemi arrivano dal ristorante visto che in assenza di Poyraz e Haziran, Gorkem si mette ai fornelli ma dopo aver preparato una cena sia lui che Burak Nehir accusano un malore. Intanto Fatih trova un altro lavoro per permettere a Nehir di terminare gli studi universitari, mentre Hanife si offre di guadare Aliye mentre la donna lavora.

Il piano di Poyraz per incastrare Nihat

Nel frattempo Poyraz e Haziran escogitano un piano per incastrare Nihat, visto che ha preso di mira Hanife e Deniz.

A quanto pare il piano per smascherarlo funziona, visto che Nihat viene sorpreso mentre minaccia Hanife.

Dove e quando vedere la dizi turca

A differenza di alcune soap turche in onda sulle reti Mediaset, Be my sunshine viene trasmessa solo ed esclusivamente sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Inoltre è possibile recuperare in streaming anche i precedenti episodi.

Alle 24:00 di ogni giorno sul sito viene pubblicata una nuova puntata, da seguire in streaming quando si è più comodi.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulle trame della dizi turca targata Mediaset Infinity. Un utente ha scritto: "Ho provato a seguire questa nuova serie, ma non è affatto il mio genere".

Un altro utente ha invece fatto i complimenti a Mediaset: "Che bella, una serie diversa dalle solite dove le donne vengono sempre sottomesse". Un fan ha commentato: "Non vedo l'ora che Poyraz e Haziran diventino marito e moglie". Infine c'è chi ha criticato Melisa: "Non capisco il suo atteggiamento ad un passo dalle nozze".