Dal 22 al 28 giugno tornano su Mediaset Infinity i nuovi episodi di Be my sunshine. Gli spoiler parlano di una settimana ricca di colpi di scena: l'arrivo di Hasan sull'isola infatti, preoccupa Selma. Per quanto riguarda gli altri protagonisti la vicinanza tra Nehir e Okan diventa oggetto di discussione, mentre la presenza di Suzan risulta essere sempre più ingombrante per Sadik.

Anticipazioni Be my sunshine

Le anticipazioni di Be my sunshine, iniziano con un colpo di scena: la scomparsa del neonato dall'hotel, finisce per mobilitare tutti gli abitanti dell'isola tra cui Haziran e Poyraz.

Dopo giorni di apprensione, l'isola si prepara alla maratona. Durante la manifestazione Görkem decide di avere un confronto con Sadik, mentre l'arrivo di Hasan potrebbe cambiare gli equilibri e creare nuove tensioni. In particolare, Selma sembra essere sotto pressione per la presenza del giornalista: la donna infatti teme che alcuni suoi segreti del passato possano emergere. Per Selma l'arrivo di Hasan risulta essere un motivo di preoccupazione oltre ai suoi problemi personali. Anche Zeynep ha un segreto legato alle condizioni di salute: la donna convinta che può tenere nascosto il tutto, si troverà di fronte ad una scelta.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti la presenza di Suzan risulta essere sempre più ingombrante per Sadik: i problemi di famiglia anziché diminuire diventano sempre più accentuati e rischiano di compromettere una situazione già pesante.

L'avvicinamento tra Nehir e Okan anche sembra essere oggetto di pettegolezzi tra gli abitanti dell'isola, ma anche da parte degli stessi famigliari. Biricik invece è sempre più geloso di Beyazit: l'uomo però comprende che se continuerà ad avere atteggiamenti oppressivi nei confronti della sua amata, il rapporto potrebbe subire un brusco stop.

La situazione delle altre coppie

Tra Haziran e Poyraz regna un clima di serenità e tranquillità, a differenza di quanto vissuto tra Alper e Melisa. In particolare, quest'ultimi dopo essere convolati a nozze pensavano che fosse tutto più facile ma la realtà è diversa ed entrambi sembrano sentire il peso della responsabilità.

Durante la maratona, però, le coppie affrontano un gioco per vedere tra Alper e Melisa e Haziran e Poyraz chi conosce meglio il proprio partner: terminato il gioco, entrambe le coppie raggiungeranno nuova consapevolezze.

Dove seguire le puntate

Tutti coloro che intendono seguire le puntate della soap opera turca Ada Masali (in lingua originale) possono farlo dal lunedì alla domenica sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Sul sito gli episodi vengono pubblicati alle 24:00 di ogni giorno. Inoltre è possibile rivedere anche i precedenti episodi di Be my sunshine.