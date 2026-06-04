Le puntate di Beautiful in onda dal 7 al 13 giugno su Canale 5 saranno cariche di tensione a causa della scomparsa di Steffy. Finn inizierà a sospettare che Luna sappia dove si trova la donna e metterà alle strette la cugina. Il segreto di Luna comincerà a vacillare sotto le pressanti domande del medico.

Finn sospetta di Luna

A scuotere le dinamiche in questa nuova settimana di programmazione sarà ancora una volta Luna Nozawa. La ragazza continuerà a tenere Steffy prigioniera in una gabbia per impedirle di rivelare il suo segreto. Nel frattempo Finn inizierà a preoccuparsi per la mancanza di notizie di Steffy e i suoi timori cresceranno quando troverà a casa di Bill il cellulare della moglie.

Parlando poi con Spencer, scoprirà che Luna ha dei comportamenti insoliti e decisamente ambigui. Scatterà un campanello di allarme in Finn, il quale sospetterà che Luna sappia dove sia finita Steffy.

Finn mette alle strette Luna: vuole sapere dove sia Steffy

Finn non lascerà nulla al caso e comincerà a mettere alle strette la giovane Nozawa con domande sempre più mirate. I suoi sospetti si faranno via via più insistenti, convincendolo che la ragazza stia nascondendo qualcosa di estremamente grave, una verità nascosta che potrebbe presto sconvolgere gli equilibri di tutti i Forrester. Intanto anche Taylor si convincerà che sia successo qualcosa a Steffy, visto che non ha dato notizie di sé nemmeno ai suoi figli.

Ridge deciderà quindi di contattare la polizia per capire il da farsi e, nel frattempo, cercherà di sapere da Thomas e Thorne se per caso sappiano dove si trovi Steffy, ma nessuno dei due l'avrà vista.

La metamorfosi del personaggio di Luna Nozawa in Beautiful

Entrata in scena come la dolce e ingenua stagista della Forrester, Luna ha conquistato in tempi record il cuore di RJ, con il quale ha iniziato una relazione, approvata dall'intera famiglia Forrester, che vedono in lei una ventata di freschezza e purezza. Con l'arrivo in città della madre Poppy le cose sono cominciate a cambiare. Il mistero sulla paternità di Luna è stato svelato e tutto ha fatto pensare che fosse Bill Spencer il padre della ragazza.

La realtà però, si è rivelata essere ben diversa: Luna ha falsificato Il test di paternità e ha tolto la vita a Tom Starr e a Hollis, per impedire loro di rivelare la verità. La ragazza è pronta ad eliminare pure Steffy, rea di aver scoperto casualmente il suo segreto.