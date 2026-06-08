Le nuove anticipazioni di Beautiful, in onda su Canale 5 alle 13.40 da lunedì 15 a domenica 21 giugno, raccontano una settimana dominata dal ritorno alla vita di Steffy, finalmente ritrovata da Finn dopo giorni di prigionia. La giovane Forrester, ancora provata ma sorprendentemente lucida, rientra a casa portando con sé una verità che sconvolge l’intera famiglia. Mentre Ridge e Taylor tirano un sospiro di sollievo dopo ore di angoscia, alla centrale di polizia emergono dettagli inquietanti che ribaltano ogni certezza. La figura di Luna, fino a ieri considerata fragile e innocente, si rivela al centro di un incubo fatto di manipolazioni, omicidi e inganni.

Intanto R.J. affronta un senso di colpa che rischia di travolgerlo.

Finn trova Steffy e la salva dalle grinfie di Luna

Steffy, ritrovata da Finn in condizioni critiche dopo giorni di prigionia, rientra finalmente nella sua casa e nella sua vita. La donna spiega ai genitori il terrore vissuto, raccontando di aver evitato persino di bere per paura che Luna potesse avvelenarla. Ridge e Taylor ascoltano sconvolti, incapaci di immaginare la crudeltà subita dalla figlia. Finn, profondamente scosso ma sollevato, promette di non lasciarla più sola. Nonostante la fragilità del momento, Steffy sorprende tutti con la sua determinazione: vuole tornare subito al lavoro, convinta che la normalità sia l’unico modo per riprendere il controllo della propria vita.

Luna smascherata, Poppy scagionata e R.J. travolto dal rimorso

Alla centrale di polizia, Poppy scopre di essere stata ufficialmente scagionata: le accuse per gli omicidi di Tom Starr e Hollis vengono ritirate dopo l’arresto del vero colpevole. La verità che emerge è devastante: Luna, dietro un’apparenza di dolcezza e vulnerabilità, ha manipolato tutti, arrivando a incastrare persino sua madre. La rivelazione getta un’ombra cupa sulla famiglia e colpisce duramente R.J., che si sente responsabile per aver introdotto Luna nella loro vite. Mentre la Forrester Creations tenta di assorbire lo shock, la famiglia si stringe attorno a Steffy, consapevole che la ferita lasciata da questa vicenda richiederà tempo per rimarginarsi.