Le anticipazioni americane di Beautiful raccontano fin dove si spingerà l'ossessione di Luna per gli Spencer.

I telespettatori italiani lo hanno già intuito: Luna Nozawa sembra morbosamente attratta da Bill, l'uomo che vorrebbe come padre o, in alternativa, come amante. Per legarsi agli Spencer, la giovane si è macchiata di un duplice omicidio. E per questi crimini finirà presto dietro le sbarre.

La sua detenzione, tuttavia, non censurerà il suo spirito intrigante. In stato di fermo, Luna continuerà a far parlare di sé e a inquietare gli Spencer.

Bill, provando pena per il destino della ragazza, riuscirà ad aiutarla e a evitarle la detenzione. E Luna se la caverà con una scandalosa e legalmente poco credibile libertà condizionata. Tornata a Los Angeles si legherà a Will, il figlio di Bill e Katie.

Anche Will, all'inizio, sembrerà interessato a Luna. Ma alla fine il ragazzo preferità allontanarsi, concentrando tutte le sue attenzioni su una nuova arrivata, Electra Forrester. Luna darà di nuovo di matto e sarà arrestate definitivamente.

A quel punto, emergerà la questione di una gravidanza: Luna dichiarerà di essere incinta proprio di Will. Katie Logan, preoccupata, proporrà a Bill di assumere la custodia legale del nascituro per crescerlo lontano dalla madre, una mossa che scatenerà la furia vendicativa della ragazza.

Spoiler USA Beautiful: la clamorosa evasione e il tragico finale di Luna

Per evitare che le strappino il bambino, Luna deciderà di evadere. Attuerà la più classica delle fughe: per svignarsela, si nasconderà in un carrello della lavanderia della prigione, eludendo la sicurezza dopo aver lasciato dei cuscini sotto le coperte del suo letto per simulare la propria presenza.

Una volta evasa, si organizzerà per colpire i suoi nemici. In cima alla lista della vendetta c'è Electra Forrester, seguita subito dopo da Katie, Bill, sua madre Poppy e la zia Li Finnegan.

Subito dopo la clamorosa fuga, però, la ragazza perderà il bambino a causa di un aborto spontaneo. Nella tipica dinamica da soap, la notizia verrà accolta con estremo scetticismo da tutti i personaggi coinvolti: Will, Electra e il resto della famiglia non crederanno che il feto sia mai esistito.

Electra parlerà di una gravidanza isterica, mentre Will accuserà Luna dell'ennesima menzogna per manipolare la situazione e colpirlo emotivamente.

Braccata dalla polizia e dagli Spencer, Luna verrà intercettata durante la fuga. Nel corso dell'inseguimento la ragazza subirà un terribile incidente: cadrà da una scogliera finendo in acqua e scomparendo nel nulla.

Riepilogo delle puntate italiane della soap: Steffy nella gabbia

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, il pubblico italiano ha finalmente scoperto la verità sugli omicidi che hanno coinvolto il personale de Il Giardino. Steffy Forrester, colei che per prima ha sospettato di Luna, è stata aggredita e poi rapita dalla cugina del marito.

Luna ha rinchiuso la CEO della Forrester Creations in una gabbia metallica, all'interno di un edificio abbandonato e destinato alla demolizione. A quel punto, Luna le ha confessato i dettagli dei suoi crimini: ha ammesso di aver falsificato il test di paternità e di aver ucciso Tom Starr e Hollis per proteggere il suo piano. Il suo obiettivo era quello di legarsi stabilmente alla ricchezza di Bill Spencer, arrivando persino a incastrare sua madre Poppy.

Finn, preoccupato dall'assenza della moglie, ha iniziato a cercarla ovunque. Una traccia decisiva è stata il ritrovamento del telefono di Steffy nell'abitazione di Bill, dove Luna stava vivendo. Finn ha quindi affrontato la ragazza nel suo ufficio per metterla alle strette. Luna ha provato a sviare i sospetti mostrandosi evasiva e invitando il cugino a lasciare più spazio alla moglie: un atteggiamento ambiguo che ha messo Finn ancora più in allarme.