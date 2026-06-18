Los Angeles sembrava molto più tranquilla senza Sheila Carter. Ma l'ex infermiera che tutti credevano morta è tornata, ricongiungendosi al suo amato Deacon. La timeline italiana della soap Beautiful è ancora ferma lì: all'idillio fra i due intriganti personaggi, entrambi apparentemente orientati alla redenzione.

Il padre di Hope ha sfidato l'intera famiglia pur di stare accanto alla donna che ama, convinto che sia cambiata. Lei sta provando a rigare dritto, lasciando a Luna il ruolo della folle omicida.

Presto, però, il loro matrimonio entrerà in crisi.

Le anticipazioni americane rivelano infatti che Deacon si avvicinerà pericolosamente a Taylor Hayes. L'ex moglie di Ridge, in veste di psichiatra, accoglierà Sharpe come paziente ma, nel giro di poco tempo, ne diventerà l'amante. E i due inizieranno una relazione segreta. Proveranno a resistere alla passione. Senza successo... Senza accorgersene, finiranno a letto insieme, proprio a casa di Taylor.

È qui che si consumerà il primo grande colpo di scena. Dopo uno scontro verbale dettato dalla gelosia, Sheila si presenterà a casa della terapeuta con un mazzo di fiori, per dimostrarle di essere una persona a modo e capace di riconoscere i propri errori. Taylor, secondo le informazioni raccolte dalla ex infermiera, non dovrebbe essere in casa.

Ma Sheila avvertirà dei rumori sospetti. Per questo entrerà di soppiatto e si armerà di un coltello da macellaio.

Sheila aggredisce Taylor: anticipazioni USA di Beautiful

Gli strani rumori provengono dalla camera da letto. A quel punto, Sheila penserà che Taylor sia in pericolo, magari aggredita da qualche maniaco. Per questo sfonderà la porta, trovando però la psichiatra da sola a letto. Taylor giustificherà i suoi gemiti dicendo che stava semplicemente passando del "tempo con sé stessa".

Sheila, seppur interdetta, si berrà la balla, ignorando il fatto che Deacon si trovi nascosto fuori dalla finestra, seminudo tra le piante della balconata e terrorizzato all'idea che la moglie possa scoprirlo e accoltellare l'amante.

Tornata al ristorante Il Giardino, Sheila comincerà a unire i puntini, insospettita dal comportamento ambiguo del marito e della dottoressa. Poco dopo, Taylor e Deacon si incontreranno di nuovo nello studio medico di lei per discutere della loro notte di passione. Sarà in quel momento che Deacon le confesserà di amarla e di aver trovato in lei il vero amore, suggellando la dichiarazione con un bacio appassionato.

L'incursione in clinica: Taylor sotto scacco

Sheila, che ha seguito il marito travestendosi da infermiera per passare inosservata nella clinica, assisterà di nascosto all'intera effusione. Dopo che Deacon uscirà dallo studio, pure lui camuffato con cappello e occhiali da sole per evitare scandali, la Carter irromperà nella stanza cogliendo Taylor di sorpresa.

Sheila non ucciderà la rivale, ma si limiterà a demolirla psicologicamente. La aggredirà rinfacciandole tutta la sua ipocrisia: Taylor, la donna perfetta dalla morale inattaccabile e deontologicamente irreprensibile, è andata a letto con un suo paziente, per di più sposato.

Taylor, terrorizzata non solo per la sua incolumità fisica ma anche per il peso del proprio segreto, deciderà di confessare tutta la verità a Steffy e Ridge prima che possa farlo la stessa Sheila, dando il via a una vera e propria guerra familiare.

Riassunto delle ultime puntate

Mentre negli USA si prepare il terreno per un ritorno di Sheila, su Canale 5 a tenere banco è la fine dell'incubo di Steffy Forrester. La CEO della Forrester Creations è stata finalmente liberata dalla gabbia in cui era stata segregata all'interno dell'edificio della Design Beyond, portando alla luce la vera, diabolica natura di Luna Nozawa.

Con l'arresto della giovane, sua madre Poppy sarà liberata. E a Los Angeles sembra essere tornata una fragile serenità. Ridge e Taylor possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Steffy, invece, si è riappacificata con suo marito Finn, colui che l'ha salvata.