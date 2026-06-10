Nelle puntate di Beautiful andate in onda oltroceano nei primi giorni di giugno 2026, la tensione tra le due sorelle Logan è esplosa in un violento scontro fisico.

Il coflitto tra Brooke Logan e sua sorella Katie è definitivamente aperto. Nelle puntate americane di Beautiful, il confronto d’affari fra le Logan è già diventato una faida personale senza esclusione di colpi.

Al centro della discordia c’è la Logan, la nuova casa di moda fondata da Katie con il supporto di Bill Spencer. Per Brooke, l’operazione è un'offesa: una sfida commerciale che assomiglia a uno sfregio diretto alla Forrester Creations.

Il clima, già teso, precipita quando Katie attacca frontalmente l’integrità morale di sua sorella, accusandola di aver sempre anteposto il legame con Ridge Forrester al benessere di sua figlia, Hope. In sostanza, di essere una pessima madre.

Lo schiaffo di Brooke

La critica all'istinto materno di Brooke colpisce nel segno. Accecata dalla rabbia, Brooke reagisce con uno schiaffo secco, pieno di acredine.

Un gesto che non è il prodotto di un’ira subitanea, bensì il precipitato violento di una vita intera: un accumulo di fraintendimenti, silenzi e di sguardi obliqui che in Brooke hanno forse finito per assumere la consistenza di una roccia. Quando la mano di Brooke si leva, colpisce ciò che ella non sopporta: l'ambizione della soressa che ha sempre creduto sottomessa.

Lungi dall’essere intimidita, Katie risponde con ferma determinazione: la sfida contro l’impero Forrester continuerà. Gli attacchi della sorella maggiore non non la spaventano.

"Non osare mai più sfiorarmi", avverte la minore delle Logan, giurando di rendere la propria azienda la spina nel fianco della Forrester.

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke schiaffeggia la sorella

Il confronto degenera in un gioco al massacro verbale. Dopo un iniziale momento di rammarico, le posizioni si irrigidiscono. Brooke, convinta di aver colto le ragioni inconsce dietro l’ambizione della sorella, affonda il colpo, chiamando in causa il tema della gelosia: "Sei sempre stata una ragazza insicura e poco attraente".

Un tentativo brutale di annichilire Katie, che tuttavia nega ogni gelosia, ribadendo un passato di sincero e continuo orgoglio, e di vera ammirazione, per la sorella.

Sebbene Brooke chieda scusa dopo l'esplosione di rabbia, il danno appare ormai insanabile. Questo schiaffo segna un punto di rottura, tanto più che Katie nasconde un asso nella manica: l'intenzione, non ancora rivelata, di strappare Hope alla Forrester per portarla tra le fila della sua nuova casa di moda.

Non è la prima volta che Brooke colpisce la sorella. Già tanti anni fa, nel 2008, la maggiore delle Logan alzò le mani sulla sorellina dopo aver scoperto di una sua tresca con Nick Marone, che allora era ancora sposato con Bridgett, figlia di Brooke.

Riepilogo delle ultime puntate italiane della soap

Mentre negli USA si acuisce il conflitto fra le due sorelle Logan, in Italia il pubblico di Beautiful sta assistendo alla prigionia di Steffy. Dopo essersi sentita messa alle stretta, Luna ha sequestrato la figlia di Ridge, rinchiudendola, tipo cagnolino, in una gabbia all'interno di un edificio abbandonato destinato alla demolizione.

Luna ha dunque ammesso di essere la responsabile degli omicidi di Tom Starr e Hollis avvenuti a Il Giardino. E per mantenere il suo posto accanto a Bill Spencer, la giovane non ha esitato a far ricadere la colpa sulla madre, Poppy, che è attualmente in carcere.

Finn è l'unico, finora, a credere che Steffy sia in pericolo e a sospettare di sua cugina Luna. Ma Luna è parecchio furba. E sembra essere riuscita ad abbindolare anche Bill Spencer, che la difende a spada tratta.