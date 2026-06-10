Nel corso delle gli episodi di Beautiful in programma dal 15 al 21 giugno sui teleschermi di Canale 5, Li impedirà a Luna di scappare mentre Poppy verrà scarcerata dopo essere stata scagionata dalle accuse di omicidio.

Li ferma la fuga di Luna, Finn libera Steffy

Finn troverà Steffy, prigioniera nella gabbia di ferro. Il dottore non riuscirà ad aprire il lucchetto e per questo sua moglie lo implorerà di seguire Luna per farsi consegnare la chiave. L'uomo apparirà in ansia per la salute della donna, tanto da assicurarle che la polizia è stata chiamata.

Li, nel frattempo, intercetterà la fuga di Luna. La donna accuserà sua nipote della morte di Tom e di Hollis. Luna non negherà gli omicidi ma incolperà Li di non aver fatto niente per impedire a Poppy di condurre una vita instabile. La darklady confiderà di aver sofferto durante l'infanzia e ammetterà di essere l'assassina dei delitti accaduti a Il Giardino.

Intanto Steffy verrà liberata, tanto che Finn la stringerà forte tra le braccia, promettendole che non la lascerà mai più. La ragazza informerà subito i genitori della sua liberazione. Steffy dirà a Ridge di essere stata rapita da Luna.

Poppy scagionata dalle accuse di aver ucciso Tom e Hollis

Intanto alla centrale di polizia, Poppy scoprirà di essere stata scagionata degli omicidi di Tom e Hollis visto che il vero colpevole è stato arrestato.

La donna rimarrà sconvolta quando scoprirà che è sua figlia. Steffy, invece, verrà accolta con affetto da tutta la sua famiglia. Finn verrà celebrato come un eroe per aver salvato la moglie da morte. Dagli spoiler di Beautiful si apprende che Bill apparirà distrutto nello scoprire che Luna era una persona pericolosa e manipolatrice. Liam e Katie cercheranno di sostenere il magnate poiché aveva sempre considerato la ragazza come sua figlia.

Steffy Forrester dimostrerà di essere una ragazza caparbia perché dopo pochi giorni esprimerà il desiderio di tornare a lavoro. Ridge e Taylor ringrazieranno Finn mentre Rj sarà divorato dai rimorsi di coscienza per aver portato Luna in famiglia.

RJ ha messo in guardia Finn su Luna

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Finn ha scoperto che Steffy non ha lasciato Los Angeles ma è in pericolo. Il dottore ha pensato che dietro la sparizione della moglie ci sia Luna. L'uomo ha capito che sua cugina sa molto di più di quanto vuol far credere e per questo ha deciso di indagare. Finn ha voluto incontrare Luna alla casa di moda ma prima si è imbattuto con RJ che l'ha messo in guardia. L'uomo è rimasto molto scosso dagli avvertimenti di suo cognato nei confronti della figlia di Poppy.