Le trame delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 15 al 21 giugno sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Finn riuscirà a salvare sua moglie Steffy dalle grinfie di Luna. Poppy, invece, verrà rilasciata dal carcere dov'era stata rinchiusa ingiustamente.

Finn salva Steffy rinchiusa all'interno di una gabbia di ferro

Finn raggiungerà l'abitazione di Poppy dove salverà Steffy rinchiusa all'interno di una gabbia di ferro. L'uomo libererà la moglie, che ancora provata e sconvolta troverà rifugio nelle braccia di lui. In questa circostanza, il dottore prometterà alla donna che non la perderà mai più di vista.

Ridge e Taylor, invece, appariranno sempre più preoccupati per la strana scomparsa della figlia. I due tireranno un sospiro di sollievo quando riceveranno una chiamata che li informerà che Steffy ha fatto ritorno a casa sana e salva. Durante il dialogo, la ragazza confiderà ai genitori di essere stata tenuta prigioniera da Luna in una gabbia.

Poppy esce dal carcere

Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che Poppy uscirà di prigione dopo essere stata scagionata dalle accuse di aver posto fine alla vita di Tom e Hollis. La donna rimarrà sconvolta quando scoprirà che sua figlia Luna è stata arrestata per il duplice omicidio.

Steffy, nel frattempo, dimostrerà di essere forte in seguito al periodo passato in una gabbia dove non aveva nemmeno bevuto per paura di essere nuovamente avvelenata da Luna.

La donna informerà tutti di voler tornare subito a lavorare alla casa di moda. Ridge e Taylor commossi ringrazieranno Finn per aver salvato la vita alla loro figlia. Allo stesso tempo, RJ sarà sempre più vittima di sensi di colpa per aver portato Luna all'interno della famiglia Forrester.

Ridge è apparso arrabbiato con Hope

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Ridge è apparso arrabbiato con Hope (Annika Noelle) dopo aver scoperto che ha baciato Finn e quindi messo a repentaglio le nozze con Finn. La donna è apparsa dispiaciuta del gesto come pure il dottore. Quest'ultimo, intanto, ha accusato dei sensi di colpa nei confronti di Luna per non esserle stato vicino dal suo arrivo a Los Angeles.

L'uomo è apparso intenzionato a recarsi dalla cugina per parlarle. Il dottore sarà all'oscuro che Luna è una persona molto pericolosa poiché ha segregato Steffy all'interno di una gabbia di ferro dopo averla avvelenata. Proprio la figlia di Ridge è apparsa sempre più provata e impaurita dopo aver appreso la verità in merito alle morti di Tom e Hollis avvenute ne Il Giardino per mano di Luna. Infine Poppy ha giurato la sua innocenza dal carcere.