Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 6 al 12 luglio svelano che Steffy troverà la madre in lacrime, ma Taylor non dirà il vero motivo della sua commozione e cioè di essere affetta da una gravissima patologia cardiaca.

Taylor è molto malata

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da lunedì 6 a domenica 12 luglio su Canale 5 prendono il via dalla preoccupazione di Steffy che troverà sua madre in lacrime. Taylor affermerà che non si tratta di nulla di grave ma in realtà quello che lei custodisce è un segreto pesantissimo.

Durante il suo viaggio in Europa, la psichiatra ha consultato un medico cardiologo scoprendo di essere affetta da una gravissima malattia in fase terminale.

Ignara di tutto ciò che sta accadendo alla madre, Steffy continuerà a vivere con relax la sua vita quotidiana nella casa sulla scogliera con l'unico intento di passare più tempo con i suoi bambini, con Finn e con la madre stessa interrompendo i momenti di affetto solo per gli impegni lavorativi.

Liam spinge il padre a chiarire i suoi sentimenti

Brooke vivrà momenti di gloria a lavoro: il ritorno della sua linea di intimo, accolto da tutti con clamore, la porterà ad essere richiesta per varie interviste ma la Logan non potrà non preoccuparsi per la figlia.

Brooke parlerà apertamente con Hope chiedendole i suoi reali sentimenti per Finn, e anche se verrà rassicurata, stenterà a credere che la figlia ha dimenticato davvero il marito di Steffy.

Katie, nel frattempo, spingerà il figlio ad interessarsi dal punto di vista lavorativo dell'azienda Forrester, ma Will dimostrerà una naturale propensione per l'azienda del padre, la Spencer Publication. Liam, invece, avrà un confronto con il padre, spingendolo a considerare i suoi veri sentimenti e ricordandogli che nel tempo Katie ha sempre rappresentato per lui un punto di riferimento fondamentale.

Infine, alla Forrester, Hope temerà per il futuro sentimentale della madre, considerando che Taylor potrebbe rappresentare per Brooke e Ridge di nuovo ostacolo per la loro relazione.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Taylor è stata accolto da Eric alla villa Forrester. Brooke ha cercato di perorare la causa della figlia incontrando Finn e chiedendo di dimenticarsi del bacio. Ridge ha chiesto s Taylor di restare a Los Angeles, e la psichiatra ha chiarito a Brooke che la sua scelta di restare è dettata dalla volontà di stare accanto alla figlia. Vedendo i toni concilianti di Taylor, Brooke le ha chiesto di riallacciare la loro amicizia ottenendo una risposta positiva.