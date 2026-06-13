Negli episodi di Beautiful in onda dal 14 al 20 giugno, Steffy riuscirà finalmente a liberarsi dalla prigionia di Luna e questo è stato possibile grazie all'intervento determinante di Finnegan. Bill, invece, sarà turbato dopo quanto fatto da Nozawa junior, mentre RJ sarà divorato dai sensi di colpa visto che è stato lui a far conoscere la giovane alle persone a lui più care.

Poppy viene scagionata da tutte le accuse

Finnegan ritroverà Steffy nell'abitazione dove Luna l'ha tenuta prigioniera. L'uomo cercherà di farla uscire dalla gabbia in cui è stata rinchiusa, ma ogni tentativo sembrerà inutile.

La giovane Forrester inviterà il marito a fermare Nozawa junior prima che possa fare del male ad altra gente, ma il medico sarà orientato a salvare la sua amata viste le precarie condizioni in cui si trova. In seguito la ragazza sarà liberata e per Ridge e Taylor sarà una enorme gioia riabbracciarla.

Nel frattempo la polizia annuncerà che Poppy è stata scagionata da ogni accusa e che la responsabile degli omicidi di Tom Starr e Hollis è Luna. In tutto questo, ognuno esalterà il comportamento valoroso di Finnegan che ha fatto di tutto pur di salvare la vita alla moglie.

RJ dispiaciuto di quanto fatto da Luna

Bill risulterà essere profondamente scosso per quanto fatta da Luna e non penserà che possa essersi resa complice di crimini così gravi.

L'imprenditore potrà contare sulla vicinanza di Liam e Will, ma anche di Katie. Questo aspetto dimostrerà come il loro legame è rimasto integro, nonostante quanto successo nel corso degli anni. Poppy, invece, sarà sconvolta dal comportamento della figlia e nemmeno Spencer senior riuscirà a risollevarle il morale.

Nel frattempo Steffy sarà determinata a dimenticare quanto successo nell'ultimo periodo e vorrà tornare a lavoro. In tutto questo, Ridge e Taylor, saranno grati al loro genero per il gesto eroico compiuto nel salvare la loro figlia. RJ, invece, sarà mosso dai sensi di colpa poiché è stato lui ad avere fatto conoscere Luna ai suoi cari.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, la sparizione improvvisa di Steffy ha gettato nel panico tutte le persone a lei più care.

Finnegan si è recato a casa di Bill e ha scoperto che il telefono della moglie era presente lì. Il medico ha immediatamente sospettato di Luna, in quanto ha iniziato ad assumere un atteggiamento insolito. Ridge e Taylor, invece, non hanno ricevuto notizie della figlia e hanno deciso di rivolgersi alla polizia.