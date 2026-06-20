Negli episodi di Beautiful in onda dal 21 al 27 giugno, Steffy e Carter non chiuderanno la linea Hope for the Future. Brooke vorrà chiarire la posizione di Ridge sulla vicenda, al contrario di Taylor che prenderà le difese dell'ex marito.

Liam e Will, invece, saranno dispiaciuti per Bill dopo che ha scoperto che Luna non è veramente sua figlia.

Poppy determinata a rimanere al fianco di Bill

Taylor comunicherà a Steffy la volontà di rimanere a Los Angeles per molto tempo, in quanto è preoccupata dell'attrazione che Hope ha dimostrato di avere per Finnegan.

La giovane Forrester rassicurerà la madre e le farà presente di non temere Logan jr poiché è certa della fedeltà del marito.

Nel frattempo Finnegan esalterà Li, la quale rimarrà al fianco di Poppy nonostante quanto successo in passato. In tutto questo, Nozawa senior si confronterà con Katie, che porgerà le sue scuse per averla erroneamente definita una assassina. Nel corso della loro discussione, uscirà fuori che la donna è ancora innamorata di Bill ed è determinata a restare al suo fianco.

Steffy, invece, rimprovererà a Hope di essere diventata una persona che in ogni modo cerca di distruggere i matrimoni altrui. La giovane Logan comprenderà di avere sbagliato e si scuserà per avere baciato Finnegan, ma negherà ogni addebito e difenderà Brooke.

Katie ammette di avere sbagliato con Poppy

Liam e Will parleranno al Giardino di Bill e della sua delusione per avere scoperto di non avere realmente una figlia femmina. I due fratelli comunque metteranno in evidenza i problemi che Luna ha causato alle persone a loro più vicine con le sue scelte. Intanto Spencer senior tornerà a casa ed incontrerà Katie, la quale riferirà che Poppy è venuta a ritirare le sue cose. Logan ammetterà di fronte al suo ex marito di avere sbagliato sul conto di Nozawa.

Nel frattempo Steffy e Carter metteranno in evidenza i risultati deludenti raggiunti dalla Hope for the Future, ma non chiuderanno la linea di moda. Brooke vorrà capire la posizione di Ridge nell'eventualità in cui fosse stata cancellata, mentre Taylor prenderà le difese dell'ex marito.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Steffy è riuscita a liberarsi dalla prigionia grazie a Finnegan che si è prodigato in ogni modo per trovarla. Inoltre Bill si è mostrato molto turbato di fronte al comportamento tenuto da Luna.

RJ, invece, ha mostrato di avere dei sensi di colpa in quanto è stato lui ad avere presentato la giovane Nozawa ai suoi familiari.