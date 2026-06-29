Dal 6 al 12 luglio sulle reti Mediaset vanno in onda i nuovi episodi di Beautiful. Gli spoiler vedono Taylor alle prese con un grave problema di salute: la donna scoppia a piangere, ma mente alla figlia Steffy. Intanto Katie è alle prese con Will per cercare di convincerlo a lavorare per l'azienda di famiglia, ma il ragazzo non sembra averne alcuna intenzione.

È possibile seguire le puntate della soap opera americana dal lunedì alla domenica su Canale 5 alle ore 13:40. Inoltre gli episodi sono anche disponibili su Mediaset Infinity, nella quale è possibile rivedere anche le precedenti stagioni.

Anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful vedono ancora una volta protagonista Taylor: la donna mentre si trova nella villa scoppia a piangere e viene sorpresa da sua figlia Steffy. Quest'ultima chiede immediatamente alla madre cosa le sia successo, ma la Hayes minimizza e dà la colpa alla felicità di essere ritornata vicino alla figlia. In realtà Taylor ha effettuato una visita in Europa ed è stata messa al corrente di avere un'insufficienza cardiaca terminale.

Dal punto di vista sentimentale, Steffy si gode attimi di felicità con il marito Finn ed è felicissima per il ritorno di sua madre. Diverso il clima che si respira alla Forrester: Hope infatti, teme che il ritorno di Taylor possa in qualche modo compromettere il rapporto che c'è tra Brooke e Ridge.

La moglie di quest'ultimo è invece alle prese con i suoi nuovi progetti di lavoro: la linea Bedroom ha infatti riscosso un grandissimo successo e Brooke viene contattata quotidianamente dalle testate giornalistiche per rilasciare un'intervista su ciò che l'ha portata alla consacrazione nel mondo della moda. Mentre da un lato la vita della Logan prosegue a gonfie vele, dall'altro c'è qualcosa che la turba: la donna teme che sua figlia Hope stia sviluppando una sorta di ossessione nei confronti di Finn. Dal canto suo Hope ha rassicurato sua madre, ma quest'ultima non sembra essere del tutto convinta visti i precedenti. Tra gli Spencer a tenere banco sono Liam e Bill: il primo cerca di aiutare il secondo a fare chiarezza riguardo la sua vita sentimentale.

Katia invece vorrebbe che Will lavorasse presso l'azienda di famiglia, ma inizialmente il ragazzo non sembra affatto averne voglia e declina la proposta poiché non intende avere nulla a che fare con la Spencer Publications.