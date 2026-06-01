Da domenica 8 a sabato 14 giugno andranno in onda i nuovi episodi di Beautiful. Gli spoiler vedono protagonista in negativo Luna: la ragazza dopo aver rapito Steffy, racconta di aver falsificato il test di paternità e rivela di aver ucciso di Tom Starr e Hollis. Intanto la sparizione di Steffy inizia a preoccupare Finn, che a sua volta dubita di Luna.

Anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful, raccontano di una Luna ormai fuori controllo. La ragazza dopo aver rapito Steffy e averla portata in un edificio abbandonato che verrà demolito, si lascia andare ad alcune confessioni: non solo ha falsificato il test di paternità, ma ha anche ucciso Tom Starr e Hollis per fare in modo che il suo segreto non venisse scoperto.

Intanto Finn vedendo che Steffy non risponde alle chiamate e non si è presentata ad un appuntamento di lavoro a Monte Carlo, pensa che la moglie voglia ritagliarsi del tempo per sé a causa della crisi coniugale provocata dal bacio di Hope. Mentre Rigde e Ridge J. si confrontano sulla determinazione della donna, Finn decide di raggiungere Bill per indagare sulla sparizione della moglie. Dopo una lunga chiacchierata tra i due uomini, Spencer ammette che Luna ha assunto degli atteggiamenti strani nell’ultimo periodo, tanto che per ben due volte l’ha baciato nonostante fosse al corrente che si trattava di un gesto fuori luogo. Motivo per cui Finn inizia a dubitare della ragazza e quindi decide di affrontare Luna riguardo il silenzio di Steffy.

Nonostante venga messa alle strette, la Nozawa consiglia a Finn di smetterla di cercare sua moglie in modo che chiarisca le idee. Nel momento in cui Steffy continua ad essere irreperibile, Ridge contatta la polizia per denunciarne la scomparsa. Luna invece non sembra sentire ragioni e addirittura sembra voler incastrare anche sua madre Poppy, che si trova in carcere perché sospettata degli omicidi ci Tom e Hollis.

Dove e quando seguire la soap opera americana

È possibile seguire i nuovi episodi della soap americana dal lunedì alla domenica su Canale 5, alle ore 13:40.

Chi invece è interessato a seguire gli episodi con orari e modalità diverse può farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dov’è possibile vedere anche i precedenti episodi e addirittura le vecchia stagioni.