Le trame delle nuove puntate di Beautiful in programma dall'8 al 14 giugno in prima visione su Canale 5 rivelano che Finn inizierà a sospettare di Luna dopo aver avuto un confronto con Bill. La figlia di Poppy, intanto, dimostrerà di essere sempre più instabile mentalmente.

Luna rinchiude Steffy in una gabbia

Luna verrà rinchiusa da Steffy all'interno di una gabbia di ferro nell'appartamento che condivideva insieme alla madre. La giovane spiegherà che la donna ha scoperto il suo segreto e per questo non poteva lasciarla libera. Steffy, a questo punto, proverà a farsi aiutare mentre Luna la lascerà da sola, sicura che nessuno la troverà mai più.

Intanto l'edificio rischierà di venire demolito da un momento all'altro. Allo stesso tempo, Finn si accorgerà della scomparsa della moglie, che non si presenterà ad un appuntamento di lavoro ed ha il cellulare spento da tempo. Ridge e RJ appariranno in ansia anche se crederanno che la loro congiunta stia avendo un momento di crisi con Finn. Quest'ultimo recupererà il cellulare di Steffy a casa di Bill e per questo inizierà a indagare su quanto successo.

Finn ha dei sospetti su Luna

Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che Finn inizierà a sospettare di Luna sopratutto dopo aver visto strani comportamenti come il bacio a Bill. Quest'ultimo, a questo punto, racconterà al dottore di essere stato protagonista di inquietanti episodi legati alla ragazza e per questo gli chiederà un aiuto psicologico.

Tutti inizieranno a credere che Luna sia la responsabile delle morti di Tom e Holli. La giovane apparirà sempre più instabile, arrivando a rivelare di aver falsificato il test di paternità per entrare nella vita di Bill e di aver ucciso Tom per proteggere il suo segreto. Infine Steffy continuerà a restare prigioniera in una gabbia all'oscuro di tutti.

Ridge è apparso arrabbiato sia con Finn che con Hope

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful che sono andate in onda ad inizio giugno sui teleschermi italiani, Steffy è finita nei guai dopo che Luna si è rivelata una persona molto pericolosa. La ragazza ha offerto alla moglie di Finn una bevanda drogata, che l'ha fatta cadere in terra in un sonno profondo.

Al suo risveglio, Steffy si è ritrovata all'interno di una gabbia in costruzione. La donna ha pregato Luna di lasciarla andare ma lei ha rifiutato. La moglie di Finn ha capito di stare facendo i conti con un mostro e non della dolce stagista della Forrester Creations. Ridge, invece, è apparso arrabbiato con Finn e Hope dopo aver scoperto che si sono scambiati un bacio. Il medico è corso alla casa di moda, trovandosi di fronte ad un suocero deluso.