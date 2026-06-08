Nella settimana che va dal 15 al 21 giugno tornano i nuovi episodi di Beautiful. Gli spoiler annunciano ancora una volta diversi colpi di scena, visto che Poppy viene scagionata ma al tempo stesso scopre che la colpevole degli omicidi di Tom e Hollis è sua figlia Luna. Anche Steffy viene liberata e una volta tornata a casa intende dimenticare subito i giorni del rapimento.

Anticipazioni Beautiful

In occasione delle nuove puntate di Beautiful, le anticipazioni ruotano intorno al gesto folle di Luna. Steffy infatti viene ritrovata da Finn e viene liberata: la donna risulta essere ancora scioccata e debilitata, poiché temeva che durante la prigionia Luna potesse anche avvelenarla quando le offriva da bere.

Dal canto suo Finn promette alla moglie di non perderla più di vista, ma l'uomo non è il solo ad essere dispiaciuto per quanto accaduto. Ridge jr non riesce a nascondere il rimorso per aver presentato Luna alla sua famiglia. Nel frattempo anche Ridge e Taylor ricevono la telefonata in cui viene annunciata la liberazione della figlia e si lasciano andare in un pianto commosso. Steffy spiega ai genitori di essere stata rapita per mano di Luna ed entrambi risultano essere spiazzati da quanto accaduto.

Poppy che era stata arrestata perché indiziata degli omicidi di Tom Starr e Hollis viene scagionata, ma scopre che la colpevole è sua figlia Luna: una verità difficile da accettare visto che anche in famiglia tutti sono stati manipolati dalla giovane. Per dimenticare la disavventura vissuta, Steffy decide di tornare subito a lavorare in modo da voltare subito pagina anche se non sarà facile.

Il commento di alcuni utenti del web

La soap opera americana continua ad appassionare tantissimi spettatori. Su X, diversi utenti hanno infatti commentato le ultime dinamiche accadute: "Io veramente non riesco a capire perché Luna sia impazzita". Un altro utente ha aggiunto: "Assurdo il modo in cui Luna abbia manipolato un'intera famiglia". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Finalmente Steffy e Finn possono vivere la loro relazione, speriamo che a quella donna non accada più nulla". C'è anche chi ha affermato: "Ma possibile che Poppy non si sia mai accorta del modo di fare di Luna?". Infine un utente ha commentato il ruolo di Ridge jr: "Sì tesoro, è colpa tua se Luna è entrata in famiglia. Prenditi le tue responsabilità".