Le trame delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 22 al 28 giugno sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Li rimarrà al fianco di Poppy dopo averle chiesto perdono. Steffy Forrester (Jacqueline Macinnes Wood), invece, avrà un duro scontro con Hope Logan alla scoperta che si era scambiata un bacio con Finn.

Li è addolorata per Poppy

Liam (Scott Clifton) e Finn avranno una discussione sul dramma che ha travolto la vita di Poppy e Luna. Li apparirà molto addolorata per sua sorella. Il dottore apprezzerà la decisione della madre adottiva di stare al fianco della zia.

Katie (Heater Tom) e Poppy, intanto, avranno un confronto. La sorella di Brooke si scuserà con la donna per averla giudicata male. Allo stesso tempo, la madre di Luna ammetterà di essere innamorata di Bill e di non voler rinunciare assolutamente a lui.

Successivamente Liam e Will pranzeranno insieme dove si mostreranno dispiaciuti per il loro genitore dopo la scoperta che non è il vero padre di Luna.

Hope e Steffy si scontrano a causa di Finn

Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che Hope e Steffy avranno uno scontro molto vivace. Quest'ultima accuserà la rivale di voler rovinare il suo matrimonio con Finn.

Intanto Katie racconterà a Bill che Poppy è passata per ritirare i suoi affetti personali.

La donna inoltre ammetterà all'ex marito di aver giudicato male la sorella di Li in quanto ha scoperto che non era altro che una vittima di sua figlia Luna.

Il futuro della linea di Hope apparirà incerto a causa del basso riscontro tra il pubblico. La donna temerà la sua chiusura ma Steffy deciderà di dare un'ultima possibilità al progetto. Infine Brooke (Katherine Kelly Logan) chiederà a Ridge cosa avrebbe fatto se sua figlia avesse cancellato la collezione di moda. Taylor prenderà parte alla discussione, difendendo lo stilista.

Steffy e Finn hanno fatto pace

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio giugno in televisione, Ridge e Taylor sono stati raggiunti dalla notizia della liberazione di Steffy, che era stata rinchiusa all'interno di una gabbia di ferro da Luna.

La coppia ha ringraziato Finn di aver salvato la vita alla loro figlia. I due inoltre hanno scoperto che Luna è la vera responsabile delle morti di Tom e Hollis avvenute all'interno del locale di Sheila e Deacon. La bella e dolce stagista si è trasformata in un demone pronta a fare del male per raggiungere i suoi scopi.

Steffy, intanto, ha definito Finn (Tanner Novlan) il suo grande eroe, dimenticandosi del motivo per la quale aveva preso le distanze dalla famiglia. La coppia ha fatto finalmente la pace con un finale degno da film romantico.