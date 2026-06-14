In occasione dei nuovi episodi di Beautiful, in onda dal 22 al 28 giugno, non sembrano mancare i colpi di scena: Taylor mette al corrente Ridge che potrebbe morire a causa di un problema cardiaco, ma dopo un'accurata visita dalla dottoressa Buckingham la verità risulta essere completamente diversa. Carter invece dopo aver consolato Hope finisce per baciarla e lei non si tira indietro.

Anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful vedono Ridge vivere un momento di sconforto. L'uomo infatti viene messo al corrente da Taylor che presto potrebbe morire a causa di un problema cardiaco: la donna spiega di essere volata a Los Angeles per allontanarsi dagli affetti famigliari e chiede all'uomo di non raccontare nulla ai figli.

Anziché darsi per vinto Ridge costringe Taylor ad andare insieme dalla dottoressa Grace Buckingam: quest'ultima dopo una serie di accertamenti approfonditi sostiene che la donna non ha un'insufficienza cardiaca, ma la sindrome del cuore spezzato. Sebbene la diagnosi sia meno peggiore del previsto, Taylor si rifiuta di accettare la verità: la donna non vuole ammettere che i problemi siano stati causati dalla sua vita sentimentale con il suo ex marito.

Nel frattempo il ritorno di Taylor non sembra essere ben visto da Brooke: la donna sa benissimo l'intensità del rapporto che hanno vissuto Taylor e Ridge e quindi non vuole assolutamente in riavvicinamento fra i due. Mentre Steffy è felice per il ritorno della madre, Liam fa notare alla sorella che ormai Ridge ha intrapreso una nuova relazione e quindi non ha senso guardare al passato.

Carter e Hope: non solo un avvicinamento professionale

Intanto alla Forrester qualcosa potrebbe cambiare. Hope è sempre più in crisi per via della mancanza di Douglas, per il fallimento con Liam e Thomas e perché pensa di non riuscire ad avere una stabilità economica. Dal canto suo Carter ascolta con piacere lo sfogo della donna e dopo averla spronata a credere più in sé stessa finisce per baciarla. Anziché tirarsi indietro, Hope ricambia il gesto d'affetto.

Will su consiglio di Katie arriva alla Forrester per uno stage: inizialmente sembra essere in un mondo non suo, ma con l'arrivo di tre modelle, il ragazzo sembra essere molto più a suo agio. Bill invece intende riconquistare Katia, ma la donna teme che l'uomo possa nuovamente prendersi gioco dei suoi sentimenti: più volte l'ha lasciata per Brooke ed ha anche avuto una storia con Poppy.

Dove e quando seguire la soap opera america

Gli episodi della soap opera americana vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5, mentre la domenica vengono trasmessi alle ore 14:00. Inoltre le puntate possono essere seguite in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dov'è possibile trovare anche le precedenti stagioni.