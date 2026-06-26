In occasione delle nuove puntate di Beautiful in onda dal 28 giugno al 4 luglio, gli spoiler vedono Brooke e Taylor tornare ad essere amiche nonostante la prima abbia dimostrato insofferenza per l'atteggiamento invadente dell'ex moglie di Ridge. Novità in vista anche per Hope e Steffy: la linea Hope for the Future non chiuderà, ma la Forrester dovrà stare lontana da Finn.

Gli episodi vanno in onda della soap opera americana vengono trasmessi dalla domenica al sabato su Canale 5 alle ore 13.45 circa. Inoltre è possibile recuperarli sul sito gratuito Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Beautiful vedono nuove tensioni, ma anche nuovi inizi. Il ritorno in villa da parte di Taylor Hayes è stato accolto con grande entusiasmo da tutti, tranne che da Brooke: quest'ultima infatti teme che la donna possa mettere zizzania nel rapporto con Ridge. Intanto la stessa Taylor rivela al suo ex marito che si trovava a Montecarlo nello stesso periodo in cui lui era andato con Brooke a chiudere alcuni contratti di lavoro; davanti allo stupore di Ridge, la donna ha spiegato che non voleva affatto metterlo in difficoltà con la sua nuova compagna. La Hayes dopo aver notato l'insofferenza di Brooke ha deciso di parlarle e al termine del confronto le due rivali in amore hanno deciso di darsi una seconda possibilità e quindi sono tornate ad essere amiche: Taylor è infatti rimasta a Los Angeles solamente perché vuole che sua figlia Steffy sia serena.

Intanto Brooke, Donna e Katie preferiscono non commentare gli episodi criminosi commessi da Luna, mentre Steffy continua ad essere turbata dal rapimento.

Faccia a faccia tra Hope e Steffy

Un altro rapporto in bilico è quello tra Hope e Steffy. La Forrester ha infatti deciso di non cancellare la Hope for the Future ma al tempo stesso ha chiesto alla rivale di stare alla larga da suo marito Finn, dopo che la Logan ha baciato l'uomo durante una festa. Situazione che sembra provocare apprensione anche in Taylor: la donna teme che Hope non riesca a mantenere la promessa data. Anche Liam e Steffy si confrontano su Hope: la Forrester è convinta che la rivale prima o poi commetterà un passo falso, mentre lo Spencer non crede che Hope sia diventata una donna che punta ai mariti degli altri visto il grande successo riscontrato nel mondo della moda.