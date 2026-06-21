Le trame delle puntate americane di Beautiful che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che Liam Spencer finirà in ospedale dopo aver accusato un malore in seguito ad una lite con Bill. Sarà in questa circostanza che Bridget e Finn faranno una drammatica diagnosi sui problemi di salute dell'uomo.

Liam operato alla testa dopo aver avuto un malore

Liam accuserà dei malori inizialmente inspiegabili. Il ragazzo si sentirà male dopo un'accesa discussione con Bill. Il fratello di Wyatt minaccerà suo padre di licenziarsi dall'azienda di famiglia dopo aver scoperto che ha aiutato Luna a ottenere la libertà vigilata.

Il giovane Spencer cadrà a terra privo di sensi non appena Bill furioso lascerà la stanza. Liam verrà trovato da Steffy e portato in clinica con un arresto cardiaco. Il giovane sarà operato alla testa per rimuovere un'emorragia cerebrale in seguito alla caduta sull'asfalto. Ma i malesseri del fratello di Wyatt continueranno, tanto da far preoccupare lo staff medico che vorrà vederci più chiaro.

Bridget dice a Finn che il figlio di Bill ha un tumore al cervello

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che i medici scopriranno che il giovane ha una neoplasia inoperabile al cervello. Nel frattempo, Liam ignaro di tutto parlerà con Steffy di Luna, informandola che non la lascerà avvicinarsi alla loro famiglia.

Il giovane temerà che Finn non sia abbastanza forte da tenere la darklady lontano. Steffy, invece, apparirà fiduciosa che suo marito proteggerà la loro famiglia.

Alla casa sulla scogliera, la donna apparirà preoccupata per Kelly, la quale attenderà l'arrivo del padre. In ospedale, quest'ultimo vorrà andarsene per partecipare al ballo di fine anno scolastico della figlia. Bridget chiederà all'uomo di rimanere per essere sottoposto a delle nuove analisi. Ma Liam farà di testa sua, togliendosi i fili della flebo con fare minaccioso. Il giovane Spencer uscirà dalla stanza dell'ospedale ignaro di avere un tumore al cervello. Finn, invece, apparirà preoccupato per Liam. Preoccupazione che aumenterà quando Bridget lo informerà che il figlio di Bill è malato.

Finn ha liberato Steffy dalle grinfie di Luna

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Beautiful andati in onda a metà giugno sui teleschermi di Canale 5, Steffy (Jacqueline Macinnes Wood) ha fatto ritorno alla casa sulla scogliera dopo essere stata salvata da Liam dalle grinfie di Luna, che è stata a sua volta arrestata con l'accusa di aver posto fine alla vita di Tom e Hollis. La donna ha informato la famiglia di voler tornare subito a lavoro per dimenticare quanto l'è successo. Ridge e Taylor sono apparsi molto orgogliosi della figlia.