Le trame delle puntate americane di Beautiful in programma nei prossimi mesi su Canale 5 rivelano che Finn e Poppy dimostreranno di nascondere un segreto scottante. Il dottore e sua zia adottiva avevano avuto in passato una storia d'amore da cui avevano avuto Luna.

Finn e Poppy hanno avuto una storia

Finn deciderà di eseguire un test di paternità dopo aver avuto dubbi su Luna. L'uomo scoprirà così di essere il vero padre della ragazza. Poppy implorerà il dottore di tenere sotto controllo le sue reazioni dopo essere apparso sconvolto da quanto scoperto.

La donna temerà che se il loro segreto venisse a galla potrebbe compromettere la sua pace con la sorella Li. Ma Finn non riuscirà a dimenticare le notti di passioni trascorse con Poppy sopratutto quando un secondo test di paternità confermerà che è il papà di Luna. Il dottore accuserà la donna di averlo escluso dalla vita di sua figlia per anni.

Finn furioso con Poppy per averlo tenuto lontano da sua figlia Luna

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Poppy dirà a Finn di aver permesso a Luna di vivere la sua vita senza pensieri. Le giustificazioni faranno arrabbiare sempre di più il dottore, che non riuscirà perdonare la donna per avergli nascosto la verità su Luna. Finn apparirà certo che la scelta di Poppy di tenerlo lontano dalla vita della figlia abbia contribuito a trasformarla in una criminale.

Il dottore avrà intenzione di raccontare tutta la verità a Steffy ma la sorella di Li lo esorterà a essere ragionevole e mantenere il segreto tutto per loro.

Intanto Luna si godrà gli arresti domiciliari di lusso presso la dimora di Bill. Quest'ultimo aiuterà la ragazza a tornare in libertà grazie alle sue influenti conoscenze. Nel frattempo, Will crederà che suo padre abbia preso un duro colpo dopo aver scoperto che Luna non è sua figlia. Il giovane sarà all'oscuro che Bill sta tenendo la darklady in casa sua.

Ridge e Taylor hanno lodato il coraggio di Finn

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda a metà giugno sui teleschermi italiani, Finn e Li sono riusciti ad aiutare Steffy (Jacqueline Macinnes Wood) a ritornare a casa e fermare la fuga di Luna.

L'ex stagista della casa di moda è finita in carcere dove sperano tutti che resti per lunghi anni. Steffy, intanto, è tornata immediatamente a lavoro per provare a dimenticare il grave episodio che l'ha coinvolta. Ridge e Taylor hanno lodato il coraggio del genero, apparendo molto fieri sia di lui che della figlia, già decisa a tornare alla Forrester Creations. RJ, invece, si è scusato con Steffy e con gli altri membri della famiglia, dicendoli di sentirsi responsabile di quanto successo con Luna.