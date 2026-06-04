Le trame delle puntate americane di Beautiful in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Finn inizierà ad indagare sulla strana scomparsa di Steffy Forrester (Jacqueline Macinnes Wood). Il medico riuscirà a ritrovare la moglie all'interno della gabbia in cui era stata rinchiusa da Luna.

Ridge e Finn sono in ansia per la scomparsa di Steffy

La famiglia Forrester crederà che Steffy abbia preso le distanze da Finn in seguito al bacio con Hope. Il dottore apparirà il più preoccupato e per questo raggiungerà Bill per geolocalizzare il telefono dell'amata.

Il giovane inoltre incontrerà Luna, la quale apparirà molto nervosa. Il magnate confiderà che la ragazza l'ha baciato, alimentando ancor di più i sospetti di Finn. Quest'ultimo affronterà Luna, che sarà sempre più in difficoltà. Allo stesso tempo, Ridge si metterà in contatto sia con Thomas che con Thorne che però non avranno notizie su Steffy. Lo stilista chiederà aiuto alla polizia anche se Finn avrà un'idea sul luogo dove trovare la moglie.

Finn salva sua moglie dopo averla ritrovata all'interno di un edificio

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che il medico salverà sua moglie dopo averla ritrovata all'interno di un edificio in procinto di essere abbattuto. In questa circostanza, Steffy informerà Finn di essere stata rinchiusa all'interno di una gabbia dopo essere stata addormentata con una bibita adulterata.

La donna rivelerà al medico che Luna è l'autrice del suo rapimento e delle morti di Tomas ed Hollis avvenute ad Il Giardino. Nel frattempo, la figlia di Poppy dimostrerà di essere fuori controllo, tanto da fare uscire la parte peggiore di sé nel corso delle prossime puntate.

Steffy si è ritrovata rinchiusa all'interno di una gabbia di ferro

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful che il pubblico ha avuto modo di vedere ad inizio giugno in Italia, Steffy ha aperto gli occhi e si è ritrovata all'interno di una gabbia di ferro dopo essere stata narcotizzata da Luna. Quest'ultima ha sostenuto di aver agito per pura difesa. La figlia di Poppy è poi crollata ammettendo di essere la responsabile della morte di Tom e Hollis, eliminati per evitare che si scoprisse il nome del suo padre biologico che non ha nulla a che fare con Bill.

Intanto a Malibù è scoppiato lo scontro tra Liam e Bill. Lo Spencer è apparso certo che il dottore fosse colpevole del bacio che si era scambiato con Hope alla festa per celebrare il successo della linea di Brooke. L'armonia famigliare è apparsa distrutta nonostante la secca smentita del medico. Allo stesso tempo, Steffy ha continuato a rimanere rinchiusa all'interno della gabbia.