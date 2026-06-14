Le trame delle puntate americane di Beautiful in onda nei prossimi mesi su Canale 5 rivelano che Finn (Tanner Novlan) deciderà di effettuare un test del Dna su Luna dopo aver avuto dei dubbi sulla sua paternità. Il dottore scoprirà che la ragazza non è sua cugina ma sua figlia. La rivelazione sconvolgerà l'uomo che non saprà cosa fare con Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood).

Finn effettua un test del Dna su Luna

Tutto inizierà quando Finn dimostrerà di avere dei dubbi sulla paternità di Luna, che ha da sempre considerato come sua cugina.

Il dottore deciderà di eseguire un test del Dna che finalmente gli darà una risposta a quello che cercava. L'uomo scoprirà di essere stato ingannato da Poppy quando apprenderà che Luna è in realtà sua figlia. Il pubblico scoprirà che Finn aveva avuto una notte di passione con sua zia quando era giovane. La situazione apparirà molto seria e sarà destinata a sconvolgere le trame della soap opera a stelle e strisce.

Finn non sa come dire a Steffy che Luna è sua figlia

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Finn dovrà trovare un modo per affrontare tale verità con Steffy, certo che prenderà male la cosa quando scoprirà che Luna è in realtà sua figlia. Il medico deciderà di tenere la novità solo per sé anche se certo che non potrà mantenere il segreto per sempre.

Nel frattempo, Luna accuserà dei sensi di colpa nei confronti di Steffy per quello che le ha fatto. La giovane ammetterà a Bill di voler farsi perdonare dalla donna. Allo stesso tempo, Finn sembrerà voler ricostruire il rapporto con Luna, la figlia che ha visto crescere solo da lontano.

Finn è riuscito a salvare Steffy dalla gabbia

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Beautiful andati in onda ad inizio giugno su Canale 5, Finn ha trovato Steffy ma ad aprire la gabbia non è stato per nulla semplice. Luna, invece, si è data alla fuga poiché il dottore ha preferito restare al fianco della moglie piuttosto che rincorrerla. Steffy è apparsa disidrata poiché ha sempre rifiutato di bere per paura che fosse acqua avvelenata.

Li, invece, ha deciso di seguire il sesto senso di Finn e di raggiungerlo all'appartamento. La donna si è trovata di fronte ad una scena al limite dell'assurdo. La dottoressa si è messa all'inseguimento di Lina, permettendo a Finn di rimanere al fianco di Steffy molto provata dalla chiusura. Li è riuscita a fermare la stagista, legandola ed impedendole qualsiasi tipo di movimento. Luna, ormai in trappola, è stata consegnata alla giustizia come vera colpevole delle morti di Tom e Hollis. Steffy, invece, è stata liberata dalla gabbia ed ha potuto riabbracciare Finn, tirando un sospiro di sollievo.