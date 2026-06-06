Le trame delle puntate americane di Beautiful trasmesse nelle prossime settimane in televisione rivelano che Li Finnegan scoprirà che Taylor ha una grave malattia. La dottoressa apprenderà che la madre di Steffy è tornata a Los Angeles per stare al fianco della sua famiglia poiché crede di avere poco tempo di vita.

Taylor crede di avere un scompenso cardiaco

Taylor dimostrerà di nascondere un segreto in seguito al suo ritorno a Los Angeles. La donna in più di un'occasione manifesterà l'intenzione di rimanere molto tempo nella città per stare al fianco a Steffy e la sua famiglia.

Molto presto, il pubblico scoprirà che dietro al ritorno della dottoressa a Los Angeles c'è un segreto. La donna crederà di avere una grave malattia al cuore e che per questo le manchino poco tempo da vivere. Il segreto verrà presto scoperto da Li, con la quale Taylor si confiderà da medico a medico. La madre di Steffy informerà la donna di essersi sottoposta a degli accertamenti in Europa quando i sintomi si sono acutizzati. Taylor confiderà alla donna di sospettare di avere uno scompenso cardiaco.

Taylor chiede a Li di mantenere il massimo riserbo sulla sua salute

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Taylor si sottoporrà a nuovi esami che le daranno una diagnosi. La dottoressa apprenderà di avere la sindrome del cuore spezzato che può essere invalidante se non curata in tempo.

La donna capirà che il suo malessere è derivato dalla fine della sua vita felice. Taylor farà ancora fatica ad accettare una vita senza Ridge ed i figli, ormai diventati grandi. La donna chiederà a Li di mantenere il massimo riserbo sulla questione. Ma la verità verrà presto a galla quando la madre di Steffy accuserà uno svenimento davanti agli occhi di Ridge.

Luna ha rinchiuso Steffy all'interno di una gabbia di ferro

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful che sono state trasmesse ad inizio giugno sui teleschermi di Canale 5, Luna ha baciato Bill dopo aver scoperto che non è il suo vero padre. Il gesto è stato notato da Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), che ha chiesto una spiegazione alla ragazza.

Quest'ultima, a questo punto, ha messo in atto un diabolico piano. La figlia di Poppy ha adulterato la bevanda di Steffy, che si è risvegliata qualche ora dopo all'interno di una gabbia di ferro. In questa circostanza, la figlia di Ridge ha scoperto che Luna aveva posto fine alla vita di Tom e Hollis, non volendo essere separata da Bill. Nel frattempo alla tenuta Forrester, Ridge è apparso furioso con Hope dopo aver scoperto che ha baciato Finn e quindi ha compromesso il matrimonio con Steffy. La donna è apparsa pentita del gesto come pure il dottore.