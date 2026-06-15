Le trame delle puntate americane di Beautiful in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Liam accuserà un malore dopo aver avuto una discussione con Bill Spencer in merito alla scarcerazione di Luna. Steffy chiamerà immediatamente i soccorsi dopo aver trovato l'ex marito svenuto nel giardino della sua tenuta.

Liam litiga violentemente con Bill a causa di Luna

Liam e Bill avranno un acceso litigio a causa di Luna. Il giovane sarà furioso con suo padre per aver aiutato la darklady a ottenere gli arresti domiciliari. Il magnate non accetterà di essere rimproverato da suo figlio, sostenendo di sentire un legame con Luna.

Bill avrà intenzione di concedere una seconda possibilità alla figlia di Poppy. Liam ricorderà al padre che Luna è colpevole delle morti di Hollis e Tom ed ha messo in pericolo la vita di Steffy quando l'ha imprigionata in una gabbia di ferra senza acqua e cibo. Bill arrabbiato minaccerà di ripudiare suoi figlio e di licenziarlo dall'azienda. Liam dirà al magnate di aver già dato le sue dimissioni dalla Spencer Publications.

Steffy trova Liam privo di sensi

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Steffy raggiungerà la dimora degli Spencer per un appuntamento con l'ex marito. I due avranno intenzione di portare Kelly in palestra per un'arrampicata. Steffy troverà Liam privo di sensi in giardino e per questo chiamerà immediatamente il 118.

La donna pregherà la dottoressa Buckingham di salvare lo Spencer. La dottoressa comunicherà a Steffy che le condizioni di salute del figlio di Bill sono gravi a causa di una forte contusione alla testa. Grace inoltre rivelerà alla donna dell'esistenza di un grumo di sangue che ostacola l'afflusso di sangue al cervello di Liam, che nel frattempo andrà in arresto cardiaco. Kelly attenderà con Finn che Steffy e Liam vengano a prenderla per passare insieme il pomeriggio ignara di quello che è successo.

Steffy ha visto Finn come il suo salvatore

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Liam ha atterrato Luna per poi legarla saldamente per evitare la sua fuga.

La darklady è stata portata in carcere con l'accusa di omicidio e di aver sequestrato Steffy all'interno di una gabbia. Finn ha salvato sua moglie mentre Li è stata determinante per chiudere questa situazione terribile. Il dottore ha riabbracciato Steffy per poi tornare insieme alla casa sulla scogliera. La donna è apparsa turbata ma profondamente grata al marito che è riuscito a sentire le sue grida di aiuto. La Forrester è apparsa convinta di questo ed ha visto Finn come il suo salvatore, dimenticando i problemi coniugali che c'erano stati.