Le trame delle puntate americane di Beautiful in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Luna sarà sempre più diabolica. La darklady approfitterà di Will Spencer ubriaco ad una festa per rimanere incinta di lui e ottenere un pass per evitare la prigione.

Luna vuole rimanere incinta di Will

Tutto inizierà quando Electra informerà Will di essere felice che lui l'abbia aspettata per la loro prima volta. Il ragazzo apparirà profondamente scosso da tale rivelazione poiché inizierà ad avere alcuni flashback della notte precedente quando ubriaco ha fatto l'amore con un'altra.

Il figlio di Bill capirà che la donna con cui è stato non era Electra ma una che indossava la sua stessa maschera. Il ragazzo preferirà mantenere la fidanzata all'oscuro della verità.

Nel frattempo a casa di Li, Luna collaborerà con Sheila per evitare di tornare in carcere. Il pubblico scoprirà che la darklady ha fatto ubriacare Will e poi ha indossato la maschera di Electra, così che lui pensasse di aver passato la notte con la sua fidanzata. Sheila non capirà come una notte col figlio di Bill possa cambiare la vita di Luna. Una volta rimasta sola, la darklady rivelerà il suo piano diabolico per avere un futuro felice al fianco di Will ovvero quello di rimanere incinta di lui.

Will sa che qualcuno ha approfittato di lui durante una festa

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Will chiederà aiuto a Sheila affinché gli riveli cos'è accaduto durante la festa visto che aveva bevuto troppo. Il figlio di Bill dirà alla donna di essere molto agitato poiché durante il party qualcuno è entrata nella sua stanza. Sheila rimarrà sbalordita di fronte all'ammissione del ragazzo dopo aver capito l'identità della ragazza misteriosa.

Luna, nel frattempo, continuerà a fantasticare su Will, finendo per essere rimproverata da Li. Quest'ultima dirà alla nipote che dovrebbe dimenticare il ragazzo poiché impegnato sentimentalmente con Electra.

Finn ha trovato Steffy all'interno della gabbia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Luna ha rapito Steffy che aveva scoperto la verità in merito alle morti di Tom e Hollis. La sparizione della ragazza ha fatto preoccupare tutti mentre Finn è apparso sicuro che sua cugina fosse immischiata in tale storia. Il dottore ha trovato la moglie all'interno di una gabbia di ferro ma ha avuto difficoltà ad aprire il lucchetto. Steffy ha implorato Finn di inseguire Luna prima che potesse dileguarsi nel nulla. Ma il dottore è apparso preoccupato per le condizioni di salute della moglie, tanto da volerla trasportare in ospedale per le cure necessarie.