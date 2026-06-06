Le trame delle puntate americane di Beautiful in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Luna organizzerà un piano per uscire di prigione dov'è stata rinchiusa per le morti di Hollis e Tomas. La darklady manipolerà Bill Spencer, facendo in modo che le faccia ottenere gli arresti domiciliari.

Bill aiuta Luna ad ottenere gli arresti domiciliari

Luna finirà dietro le sbarre per aver posto fine alla vita di Hollis e Tomas con delle sostanze stupefacenti. Durante la sua permanenza in prigione, la figlia di Poppy verrà attaccata da alcuni galeotti anche se agli spettatori non verrà mai mostrata l'aggressione.

In questa circostanza, la darklady deciderà di scrivere alcune lettere a Bill Spencer (Don Diamont) per rivelargli cose le stanno facendo in carcere. La giovane racconterà al magnate di aver avuto paura per la sua vita nonostante avesse compiuto diversi crimini. Luna raggiungerà il suo scopo quando si guadagnerà la fiducia di Bill, che accetterà che venga messa agli arresti domiciliari. Il magnate perdonerà la ragazza, credendo che sia dispiaciuta per quello che ha fatto.

Luna crede che il figlio che attende sia il suo pass per rimanere alla tenuta Spencer

Ma Luna dimostrerà di non essere cambiata nonostante la permanenza in carcere. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Luna si ritroverà nella tenuta Spencer in attesa di un figlio da Will.

Bill chiederà alla darklady di abortire ma lei rifiuterà la richiesta. La figlia di Luna crederà che il bambino che attende sia il suo pass per rimanere alla tenuta degli Spencer e non mettere più piede in carcere. La donna andrà incontro ad una brutta sorpresa alla scoperta che Will non è più interessato a lei né al bambino, frutto di un abuso da parte di lei. Il giovane apparirà in procinto di iniziare un nuovo capitolo della sua vita al fianco di Electra dopo aver deciso di andare a vivere insieme.

Ridge è apparso felice per il ritorno di Taylor a Los Angeles

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Ridge è apparso felice per il ritorno di Taylor a Los Angeles.

La donna ha informato l'uomo di essere decisa a restare per stare vicina ai figli. Finn, invece, ha detto a Steffy di essersi scambiato un bacio con Hope nel corso della festa per la celebrazione della collezione di Brooke. La donna delusa rotto ogni rapporto con la rivale per poi decidere di prendere le distanze anche da Finn. Infine Bill ha scoperto di non essere il vero padre di Luna. Quest'ultima ha baciato il magnate, facendolo rimanere spiazzato. Il gesto è stato visto da Steffy, che ha chiesto una spiegazione alla figlia di Poppy.