Le trame delle puntate americane di Beautiful in programma nei prossimi mesi sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Brooke Logan rischierà di morire quando rimarrà vittima di un'incidente nel mare di Napoli. Ridge Forrester salverà l'ex moglie prima che anneghi nelle acque.

Brooke e Nick hanno un incidente nel mare di Napoli

Brooke e Ridge voleranno in Italia per motivi di affari. I due insieme a Nick Marone si recheranno a Napoli. Quest'ultimo avrà intenzione riconquistare il cuore della Logan. In questa circostanza, Nick chiederà alla donna di diventare sua moglie all'ombra del Vesuvio.

Brooke prenderà del tempo per riflettere sulla richiesta romantica appena ricevuta.

Nel frattempo, Ridge cercherà di raggiungere l'ex moglie per paura che accetti di sposare il rivale. Lo stilista vedrà Brooke e Nick salire a bordo di un'imbarcazione per poi rendersi conto del pericolo incombente. La barca con a bordo la coppia avrà una collisione con un'altra a causa di un problema al volante.

Ridge salva Brooke dall'annegamento

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Brooke finirà in mare dove perderà i sensi per colpa del violento impatto tra le barche. Ridge si butterà in acqua per salvare la donna dall'annegamento. Lo stilista presterà i primi soccorsi alla Logan che riaprirà gli occhi.

In questa circostanza, il Forrester prometterà all'ex moglie di non lasciarla mai più dopo averle salvato la vita. I due faranno poi ritorno a Los Angeles dove ci saranno alcune ripercussioni a causa del loro ritorno di fiamma. La coppia dovrà affrontare la malattia di Liam e il tradimento di Hope, che ingannando tutti riuscirà a impossessarsi della Forrester Creations.

Finn ha liberato Steffy dalla gabbia

Nel frattempo, nelle puntate di Beautiful attualmente in onda su Canale 5, Finn ha scoperto che Luna è coinvolta nella scomparsa di Steffy (Jacqueline Macinnes Wood). Il dottore ha raggiunto l'abitazione della cugina dove ha trovato sua moglie rinchiusa all'interno di una gabbia di ferro. L'uomo ha preferito salvare Steffy invece di fermare la fuga di Luna, che è stata messa KO da Li.

Finn ha potuto riabbracciare la moglie, apparendo molto preoccupato per le sue condizioni di salute.

La sorella di Poppy, invece, ha legato sua nipote per non farla scappare prima dell'arrivo del vice capo Baker, che l'ha arrestata. Steffy, intanto, ha chiamato Ridge e Brooke, che hanno tirato un sospiro di sollievo. La coppia ha così scoperto che la loro figlia era stata tenuta prigioniera da Luna, la vera responsabile delle morti di Tom e Hollis. Poppy, invece, è uscita di prigione dopo essere stata scagionata da ogni accusa.