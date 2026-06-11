Nel corso delle puntate americane di Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, Bill Spencer ordinerà a Luna d'interrompere la sua gravidanza dopo averle permesso di tornare in libertà. La donna negherà tale eventualità, volendo usare il bebè che attende da Will per un suo losco scopo.

Luna ottiene gli arresti domiciliari grazie a Bill

Luna verrà arrestata per aver eliminato Tom e Hollis all'interno de Il Giardino con delle sostanze stupefacenti. La figlia di Poppy verrà aggredita da alcuni detenuti anche se i telespettatori non vedranno mai tale scena.

Durante la permanenza in carcere, la ragazza deciderà di mandare alcune missive a Bill Spencer. Luna confiderà all'uomo di temere per la sua incolumità. Il magnate, mosso da compassione, muoverà le sue conoscenze per mettere la ragazza agli arresti domiciliari. Bill deciderà di perdonare Luna che sembrerà essere realmente pentita per i crimini che ha commesso in passato.

Bill vuole che la figlia di Poppy interrompa la gravidanza

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Luna dimostrerà di non essere per nulla cambiata nonostante attenda un figlio da Will. Bill, a questo punto, ordinerà alla ragazza d'interrompere la gravidanza dopo aver trovato ospitalità a villa Spencer. Ma la figlia di Poppy rifiuterà tale eventuale, credendo che il bambino possa essere un pass per eludere il carcere.

La ragazza scoprirà che Will non è più interessato né a lei né al bebè che attende. Il ragazzo sarà sempre più deciso a rifarsi una vita al fianco di Electra. Il figlio di Katie e Bill vorrà andare a vivere in un'abitazione sul mare in compagnia della fidanzata.

Ridge e Taylor hanno capito che Steffy è in grave pericolo

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Beautiful che sono stati trasmessi a giugno in televisione, Finn (Tanner Novlan) si è presentato alla Forrester Creations per parlare con Luna. Quest'ultima ha continuato a rispondere stizzita ai quesiti dell'uomo. La darklady è riuscita a depistare Finn in modo che non rintracciasse Steffy, rinchiusa da tempo in una gabbia senza acqua e cibo.

Il medico non si è lasciato incantare dalle parole della cugina, sicuro che stia nascondendo qualcosa di molto torbido. Finn ha notato che Luna è rimasta infastidita dalle domande inerenti alla scomparsa di Steffy. Il medico ha deciso di pedinare la ragazza per scoprire se davvero nasconde qualcosa.

Intanto alla casa sulla scogliera, Ridge (Thorsten Kaye) e Taylor hanno continuato a discutere in merito alla loro figlia. I due hanno avvertito qualcosa che non va, tanto da temere che sia successo qualcosa di serio a Steffy. Il sesto senso dei due ha avuto ragione.