Nel corso delle puntate americane di Beautiful in programma prossimamente su Canale 5, la detenzione di Luna avrà durata ridotta. Bill aiuterà la figlia di Poppy a tornare in libertà dopo essere rimasto impietosito da lei.

Luna esce dal carcere grazie a Bill

Luna finirà in carcere con l'accusa di aver posto fine alle vite di Tom e Hollis e per aver rapito Steffy, rinchiudendola all'interno di una gabbia di ferro. Durante i mesi di detenzione, la ragazza si farà viva con Bill Spencer, inviandogli alcune missive. Il magnate crederà che ci possa essere speranza di redenzione per Luna e che la prigione non sia il posto giusto per lei.

L'uomo, a questo punto, si recherà in carcere per fare visita alla figlia di Poppy. La ragazza apparirà visibilmente provata dalle angherie subite dalle compagne di cella. Bill mosso a pietà deciderà di salvare Luna da altri pestaggi, muovendo alcune influenze e denaro per comprare le persone giuste. In questo modo, la ragazza otterrà gli arresti domiciliari in casa dello Spencer.

Bill nasconde ai suoi cari di aver aiutato Luna a tornare libera

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la polizia pretenderà che Luna indossi il braccialetto elettronico. Gli agenti inoltre obbligheranno la ragazza a non allontanarsi dal domicilio di Bill, il quale le chiederà di non fare parola con nessuno del loro nuovo accordo.

Il magnate temerà la reazione della sua famiglia alla scoperta che ha aiutato Luna ad ottenere gli arresti domiciliari. In questa circostanza, Bill Spencer si sbottonerà per la prima volta sul suo passato. Il pubblico apprenderà che il magnate aveva avuto un'infanzia difficile sotto una madre inaffidabile e lontano dal padre proprio come Luna. L'uomo dimostrerà di aver preso a cuore la situazione della darklady, che fingerà di essersi pentita per quello che ha fatto.

RJ ha accusato dei sensi di colpa nei confronti di Steffy

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Beautiful andati in onda a metà giugno su Canale 5, Steffy è tornata a casa dopo essere stata salvata da Finn. La figlia di Ridge si è subito messa a lavoro, preoccupata degli affari della sua amata azienda di famiglia.

Taylor e l'ex marito hanno lodato il coraggio della figlia, dimostrandosi grati a Finn per averla salvata da morte certa. RJ, invece, si è sentito in colpa per quello che è successo alla sorellastra, credendo di essere il responsabile. Il giovane infatti aveva portato Luna nella sua famiglia e pregato che fosse assunta alla Forrester Creations come stagista. RJ si è scusato con Steffy, che ha provato a rassicurarlo, dicendogli che non ha nessun motivo di sentirsi colpevole.