Le trame delle puntate di Beautiful in programma attualmente negli Usa e tra un anno su Canale 5 rivelano che Katie e Brooke Logan avranno un pesante scontro alla casa di moda. La moglie di Ridge schiaffeggerà sua sorella quando verrà accusata di essere stata una cattiva madre per Hope Logan.

Katie vuole rendere la Logan Design la migliore casa di moda di Los Angeles

Katie sarà furiosa per aver annullato un incontro importante per ascoltare Brooke che l'accuserà di aver distrutto la famiglia. Brooke chiederà alla sorella quale intenzione abbia con la Logan Design.

Katie informerà la donna di voler rendere la nuova casa di moda la migliore di Los Angeles. Brooke inizierà a chiedersi se la donna le stia nascondendo qualcosa dopo averla notata profondamente cambiata. La moglie di Ridge dirà alla sorella che è sempre stata gelosa di lei e dei suoi successi. Katie non negherà tali accuse, ribadendo di esserlo stata quando era giovane. La tensione tra le due si alzerà sempre di più. Brooke accuserà la congiunta di aver umiliato Eric quando ha deciso di usare i suoi modelli modificati per la prima collezione della Logan Design. La donna avvertirà Katie: "Non osare fare un'altra bravata come hai fatto l'ultima volta, portandoci via Eric.

Lascia stare la Forrester Creations."

Brooke schiaffeggia sua sorella

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la moglie di Bill informerà Brooke che non può più dirle cosa deve fare. Quest'ultima, a questo punto, avvertirà Katie che a tutti contro: la famiglia Forrester, lei e Hope. Le parole scateneranno la reazione della madre di Will, la quale accuserà sua sorella di aver messo Ridge prima di sua figlia in più di un'occasione. Katie ricorderà che lo stilista disprezza Hope in quanto rappresenta il frutto di un tradimento. Brooke furiosa non esiterà a schiaffeggiare la sorella, intonando: "Come osi affermare che sono stata una cattiva madre! Che non amo mia figlia!. Allo stesso tempo, Katie griderà: "Non mettermi mai più le mani addosso" prima di giurare che farà di tutto pur di far diventare Logan Design un successo.

Finn si è sentito in colpa per non aver aiutato Lope

Nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio giugno su Canale 5, Steffy è stata rinchiusa all'interno di una gabbia da Luna, che ha confessato di aver posto fine alla vita di Tom e Holls. Katie, invece, ha sospettato che Poppy fosse l'assassina dei due omicidi. Infine Il bacio tra Hope (Annika Noelle) e Finn ha avuto pesanti conseguenze in tutta la famiglia Forrester. Il dottore si è sentito in colpa per non aver aiutato Lope, tanto da volerle fare una sorpresa recandosi a casa sua.