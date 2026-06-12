A differenza dell'Italia, negli USA gli episodi di Beautiful sono molto più avanti. Gli spoiler raccontano di un forte litigio tra Brooke e Katie: le due sorelle dopo aver sfiorato la rissa decidono di tornare sui loro passi e siglano un patto. La Spencer però omette un piccolo dettaglio con la moglie di Ridge, visto che Hope ha firmato un contratto per lavorare con la sua azienda.

Anticipazioni americane di Beautiful

Le anticipazioni americane di Beautiful, raccontano di un'accesa rivalità tra Katie e Brooke: entrambe le sorelle sono soddisfatte per i successi ottenuti in ambito lavorativo, ma nessuna delle due vuole ammettere il successo.

Nel corso dell'ultima discussione Katie ha accusato la sorella di non essere una buona madre; di conseguenza Brooke ha reagito schiaffeggiando la Spencer.

In un secondo momento Brooke e Katie pentite della rissa sfiorata, decidono di chiarirsi e per evitare in futuro ulteriori discussioni decidono di siglare un patto. La moglie di Ridge ha chiesto alla Spencer di non coinvolgere alcun membro della famiglia negli affari in modo che né una né l'altra possa infastidirsi. Patto alla quale Katie accetta senza pensarci due volte, ma la donna sa bene di aver già imbrogliato Brooke: Hope infatti, in gran segreto ha firmato un contratto per portare la sua collezione alla Logan Fashion ed il progetto è stato realizzato in collaborazione con suo fratello Deke.

Puntate italiane: Luna viene arrestata per gli omicidi di Tom e Hollis

Le trame della soap opera in onda in Italia risultano essere indietro rispetto alle puntate trasmesse negli USA. Dal 15 al 21 giugno infatti, Steffy viene liberata dopo essere stata tenuta per giorni in ostaggio da Luna. Notizia che viene accolta con grande emozione anche da Ridge e Taylor. Scossa per quanto accaduto la donna intende gettarsi subito sui nuovi progetti di lavoro, mentre suo marito Finn le promette che non la lascerà più un momento da sola. Nel frattempo Poppy viene scarcerata, ma viene messa al corrente che gli omicidi di Tom e Hollis sono stati commessi da sua figlia Luna. Inoltre la ragazza ha manipolato tutti sul test del DNA in quanto non voleva che si sapesse chi fosse il padre biologico.