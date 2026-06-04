Le trame delle puntate americane di Beautiful in programma a breve su Canale 5 raccontano che Finn riuscirà a trovare Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) dopo essere stata rinchiusa in una gabbia di ferro da Luna. La darklady proverà a scappare ma verrà fermata da Li insieme a vice capo Baker.

Finn trova Steffy all'interno di una palazzina abbandonata

Tutto inizierà quando Finn nutrirà dei dubbi sul comportamento di Luna. Il dottore deciderà di andare fino in fondo seguendo il proprio istinto dopo aver appreso alcune informazioni da Bill Spencer (Don Diamont).

L'uomo seguirà Luna fino ad una palazzina abbandonata in procinto di essere demolita dove troverà tutte le risposte che cercava. Finn (Tanner Novlan) irromperà nella stanza, evitando che la darklady convinca Steffy a bere altra droga per non farla soffrire nel crollo dell'edificio. La figlia di Ridge apparirà molto provata dopo giorni di segregazione e mancanza di cibo poiché rifiuterà ogni cosa offerta da Luna.

Li impedisce a Luna di scappare

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Luna approfitterà della distrazione del cugino per scappare, anche se l'arrivo provvidenziale di Li le impedirà di allontanarsi troppo. La donna sbarrerà la strada alla nipote, impedendole di andarsene. Li metterà ko Luna, evitando che si sottragga dall'arresto per gli omicidi di Tom e Hollis avvenuti ne Il Giardino.

Il vice capo Baker arriverà sul luogo del misfatto per mettere le manette ai polsi di Luna. L'arresto della darklady non porterà alla sua uscita di scena poiché si renderà protagonista di altri gesti folli nel corso delle prossime settimane.

Ridge ha accusato Hope di aver rovinato le nozze di Steffy quando ha baciato Finn

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio giugno sui teleschermi di Canale 5, Finn ha parlato con Li del periodo difficile che sta vivendo dopo l'arresto di Poppy e la separazione da Steffy. Il giovane ha provato dei sensi di colpa per non essere stato presente nella vita di Luna. Il medico ha espresso il desiderio di andare a trovare la ragazza.

Intanto, Steffy è stata rinchiusa in una gabbia di ferro dalla figlia di Poppy. La donna ha continuato a chiedere aiuto senza riuscirci. Ridge è apparso preoccupato per la strana assenza di sua figlia. Brooke ha cercato di rassicurare lo stilista, informandolo che Steffy ha bisogno di stare un po' da sola dopo il bacio che Finn si è scambiato con Hope (Annika Noelle). Ridge (Thorsten Kaye) ha accusato la giovane Logan di aver rovinato il bellissimo evento per celebrare la collezione di Brooke e forse le nozze del genero dopo averlo baciato.