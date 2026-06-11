Belen Rodriguez ha pubblicato una stories su Instagram in cui ha ringraziato i suoi fan per il sostegno ricevuto in questi giorni. Inoltre ha spiegato perché è saltata la sua conduzione all'Isola dei Famosi: "Non posso stare 45 giorni senza i miei figli". Dunque la diretta interessata ha lasciato intendere di non essere stata scartata all'ultimo momento dai vertici Mediaset, ma si è trattata di una sua scelta.

A differenza delle precedenti edizioni, il reality viene registrato a giugno per poi essere trasmesso in autunno su Canale 5. La conduttrice quindi sarebbe dovuta andare sul luogo delle registrazioni, anziché condurre dallo studio di Milano come sempre accaduto.

Belen ha rifiutato la conduzione dell'Isola dei Famosi

Nei mesi scorsi, Belen Rodriguez era stata individuata come conduttrice dell'Isola dei Famosi. La stessa showgirl ospite nel programma È sempre aveva spiegato che il provino era andato bene. Alcuni giorni dopo, però, Mediaset ha ufficializzato il nome di Selvaggia Lucarelli al timone dello storico reality show.

Giovedì 11 giugno, la 41enne ha fornito la sua versione dei fatti sulla mancata conduzione: "Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all'estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli". Belen ha poi spiegato che nel caso avesse deciso di accettare la conduzione, non lo avrebbe fatto con serenità e quindi avrebbe mancato di rispetto in primis a sé stessa e poi all'azienda che aveva puntato su di lei.

Dunque la diretta interessata ha ringraziato Mediaset per aver capito la situazione e si è detta cerca che ci saranno altre occasioni per lavorare insieme.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, le dichiarazioni di Belen non sono passate inosservate e sono state oggetto di discussione. Un utente si è complimentato con la showgirl: "Brava Belen che hai messo da parte il guadagno per accudire i tuoi figli". Un altro utente ha criticato alcune testate giornalistiche: "La verità viene sempre a galla. Alcuni giornalisti ci avevano racconto che Belen fosse stata silurata all'ultimo per dare spazio a Selvaggia Lucarelli, ma così non è stato". Un altro utente ha aggiunto: "Mi complimento con la più grande di casa Rodriguez, perché non è da tutti rinunciare ad un lavoro sicuro".