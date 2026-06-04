La nota showgirl argentina Belen Rodriguez è tornata sui social dopo un recente ricovero al Policlinico di Milano. L'episodio, scaturito da un allarme per grida nella sua abitazione a Brera, si è concluso con le dimissioni dopo circa ventiquattro ore. Sui suoi profili, Belen ha condiviso momenti della sua quotidianità, mostrando una ritrovata serenità.

Il ritorno alla normalità e la condivisione sui social

Dopo il ricovero, Belen Rodriguez ha ripreso attivamente la sua presenza sui social, pubblicando un carosello di immagini che documentano la sua ripresa.

Tra gli scatti, selfie allo specchio in tenuta sportiva, momenti a pranzo nel cuore di Milano, un autoscatto in auto mentre invia un bacio e tenere immagini con la figlia Luna Marì. Queste pubblicazioni la ritraggono serena e sorridente, desiderosa di condividere con il pubblico la ritrovata stabilità.

Il sostegno dei familiari e il messaggio di rassicurazione

Durante la degenza, Belen ha ricevuto il supporto della sua famiglia, in particolare dell'ex marito Stefano De Martino e della sorella Cecilia. Una volta dimessa, la showgirl ha voluto rassicurare i suoi fan pubblicando un breve video. Nel filmato, Belen appare distesa a letto, serena, e conclude con un occhiolino alla telecamera. Questo gesto è stato interpretato come un segnale di rassicurazione e ottimismo, a testimonianza della sua volontà di superare il momento difficile e guardare al futuro.

Un percorso di rinascita dopo le difficoltà

Non è la prima volta che Belen Rodriguez affronta periodi complessi: in passato, aveva già parlato di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. La recente esperienza sembra aver rafforzato la sua determinazione a riprendere in mano la propria vita. Le immagini e i messaggi diffusi sui social, uniti alla vicinanza dei suoi affetti più cari, simboleggiano per lei un vero e proprio nuovo inizio. Un percorso di rinascita che la showgirl ha scelto di condividere pubblicamente, mostrando ogni passo di questa fase di recupero e benessere.