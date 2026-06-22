La serata televisiva italiana è stata dominata dall'evento sportivo più atteso: la sfida tra Belgio e Iran, valida per la fase a gironi dei Mondiali 2026. Trasmessa in diretta su Rai 1, la partita ha letteralmente catalizzato l'attenzione del pubblico, conquistando la vetta degli ascolti nel prime time. L'incontro, che ha segnato la prima storica sfida tra le due nazionali in una Coppa del Mondo, ha registrato un successo straordinario, affermandosi come il programma più seguito della serata e superando tutte le altre proposte televisive.

I dati di ascolto confermano il trionfo dell'evento calcistico: la partita ha incollato allo schermo ben 4.005.000 spettatori, raggiungendo un impressionante 26,9% di share.

Questo risultato ha permesso a Rai 1 di distanziare nettamente tutte le altre proposte televisive, consolidando la sua leadership nella fascia oraria di maggiore ascolto. La risonanza dell'evento sportivo, disputato allo SoFi Stadium di Inglewood, ha dimostrato ancora una volta il forte richiamo dei grandi appuntamenti calcistici internazionali sul pubblico italiano.

Le altre proposte del prime time: fiction e cinema

Alle spalle del dominante match dei Mondiali, il panorama televisivo ha visto altre produzioni contendersi l'attenzione dei telespettatori. La serie turca ‘Racconto di una Notte’, in onda su Canale 5, si è posizionata al secondo posto, dimostrando una solida base di fan. Ha interessato 1.846.000 spettatori, ottenendo un significativo 16,2% di share, un risultato che la conferma tra i programmi di punta della rete ammiraglia Mediaset.

Sul terzo gradino del podio si è collocato il cinema di Italia 1 con il film ‘My Spy – La città eterna’. La pellicola ha attratto 886.000 spettatori, raggiungendo il 6,4% di share. Sebbene a distanza dai primi due, il risultato evidenzia comunque un discreto interesse per l'offerta cinematografica del canale, consolidando la sua posizione tra le preferenze del pubblico.

I dati di Rai 3, Rai 2 e delle altre emittenti

Analizzando ulteriormente i dati di ascolto, si osserva che Rai 3 ha proposto il meglio di ‘Presadiretta’, un appuntamento fisso per gli amanti dell'approfondimento giornalistico, che ha raccolto 707.000 spettatori con il 4,9% di share. Poco più indietro, Rai 2 ha trasmesso la serie ‘Elsbeth’, che ha catturato l'attenzione di 504.000 spettatori, attestandosi su un 3,5% di share.

Tra le restanti offerte della serata, Rete 4 ha proposto il film ‘Delitti ai Caraibi’, che ha registrato 491.000 spettatori e un 3,6% di share. Sul canale Nove, il classico appuntamento con ‘La Corrida’ ha intrattenuto 489.000 spettatori, ottenendo un 4,6% di share, un dato notevole considerando la concorrenza. La7, con il film storico ‘Churchill’, ha raggiunto 348.000 spettatori e il 2,6% di share. Infine, Tv8 ha chiuso la classifica con il blockbuster ‘Jumanji’, seguito da 240.000 spettatori e l'1,8% di share.

In sintesi, la serata televisiva del 21 giugno è stata inequivocabilmente segnata dal successo del calcio internazionale, che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di aggregare un vastissimo pubblico davanti agli schermi italiani, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama degli ascolti.