Nuovo cambio di programmazione per il daytime feriale di Mediaset a partire da lunedì 15 giugno. La rete ha deciso di sospendere dalla fascia pomeridiana "Racconto di una notte", facendo spazio a una nuova soap destinata ad accompagnare il pubblico per tutta l'estate.
La serie con protagoniste intense vicende sentimentali e familiari lascia quindi il pomeriggio per consentire il debutto di "Tutto per la mia famiglia", nuovo titolo che andrà ad ampliare l'offerta seriale della rete.
Il nuovo pomeriggio Mediaset dal 15 giugno
Ecco come sarà strutturata la programmazione:
- 13:40 – Beautiful
- 14:15 – Forbidden Fruit
- 14:45 – Far Away
- 15:45 – Tutto per la mia famiglia
- 16:45 – Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi
La principale novità riguarda proprio la fascia delle 15:45, precedentemente occupata da Racconto di una notte sospesa.
La trama di "Tutto per la mia famiglia"
La soap racconta la storia di quattro fratelli che, dopo l'improvvisa perdita dei genitori, si ritrovano ad affrontare da soli le difficoltà della vita. Costretti a crescere in fretta, dovranno lottare contro problemi economici, ostacoli personali e dolorose ingiustizie, cercando di restare uniti nonostante le numerose prove che il destino metterà sul loro cammino.
Tra amori, sacrifici, segreti e colpi di scena, la serie pone al centro il valore della famiglia e la forza dei legami che riescono a resistere anche nei momenti più difficili.
Dopo la perdita dei genitori, i quattro fratelli si ritrovano a dover affrontare da soli le difficoltà della vita quotidiana, tra problemi economici, ostacoli personali e rapporti sentimentali complicati.
Nonostante le avversità, i ragazzi cercheranno di restare uniti, sostenendosi a vicenda e lottando per costruire un futuro migliore.
Stop per "Racconto di una notte sospesa"
Con questa modifica del palinsesto, "Racconto di una notte sospesa" esce dalla programmazione del daytime feriale. Al suo posto Mediaset punta su una nuova soap dal forte impatto emotivo, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione del pubblico durante il pomeriggio estivo.
Resta ora da capire se la serie tornerà successivamente in palinsesto oppure se la sospensione sarà definitiva per la stagione in corso.