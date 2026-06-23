Dal 29 giugno cambia il daytime di Canale 5. Mediaset ha deciso di rimodulare il pomeriggio della rete ammiraglia puntando ancora di più sulle soap e sulle serie turche, con il raddoppio di Far Away e la sospensione estiva di Dentro la Notizia, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi. La novità rientra nella tradizionale revisione dei palinsesti estivi e porterà a una significativa modifica della fascia pomeridiana.

Far Away raddoppia nel pomeriggio di Canale 5

La serie turca Far Away, che sta ottenendo risultati positivi nel daytime estivo, guadagnerà ulteriore spazio a partire da lunedì 29 giugno.

La soap diventerà infatti protagonista di una doppia fascia pomeridiana, consolidando la strategia Mediaset che punta sulle produzioni turche per mantenere alta l'attenzione del pubblico durante i mesi estivi.

La scelta arriva dopo le buone performance registrate nelle settimane successive alla conclusione di alcuni programmi di punta della stagione televisiva. Per questo motivo l'azienda ha deciso di rafforzare l'offerta seriale nel pomeriggio di Canale 5.

Stop a Dentro la Notizia: il programma torna dopo l'estate

Tra le novità più rilevanti spicca la sospensione di Dentro la Notizia, il talk di approfondimento e cronaca guidato da Gianluigi Nuzzi. Il programma si fermerà per la pausa estiva e dovrebbe tornare regolarmente nella prossima stagione televisiva.

Lo spazio occupato finora dalla trasmissione verrà redistribuito tra fiction e soap, con l'obiettivo di garantire continuità alla linea editoriale estiva basata sull'intrattenimento seriale.

Guida Tv Canale 5 dal 29 giugno: tutti gli orari

Secondo la programmazione Mediaset prevista per lunedì 29 giugno, il pomeriggio di Canale 5 sarà così strutturato:

Programmazione pomeridiana

13:44 – 14:25 : Beautiful

: Beautiful 14:25 – 14:50 : Forbidden Fruit

: Forbidden Fruit 14:50 – 16:45 : Far Away

: Far Away 16:45 – 18:40 : Tutto per la mia famiglia

: Tutto per la mia famiglia 18:42 – 19:54 : Avanti un altro

: Avanti un altro 20:00 – 20:39 : TG5

: TG5 20:39 – 21:20: La Ruota della Fortuna

La strategia estiva di Mediaset

L'estate 2026 conferma la volontà di Mediaset di investire sulle produzioni turche, un genere che negli ultimi anni ha garantito ascolti costanti nel daytime.

Oltre a Far Away, continuano infatti a trovare spazio titoli come Forbidden Fruit, Tutto per la mia famiglia e altre serie destinate a presidiare il pomeriggio di Canale 5.

La sospensione di Dentro la Notizia rappresenta quindi una scelta legata alla programmazione estiva, con il focus che si sposta temporaneamente dall'approfondimento giornalistico all'intrattenimento seriale. Gli spettatori potranno seguire nuovamente il programma di Gianluigi Nuzzi con la ripartenza della stagione autunnale.