La partita dei Mondiali tra Canada e Bosnia Erzegovina, trasmessa su Rai1, ha dominato la serata televisiva con un successo di ascolti straordinario. L'incontro ha registrato 4.097.000 spettatori e un impressionante 24,8% di share, confermando la forte attrattiva degli eventi sportivi, assicurando a Rai1 la leadership della prima serata.

‘L’Erede’ e ‘Quarto Grado’ resistono alla concorrenza

Nonostante la schiacciante presenza calcistica, alcune trasmissioni hanno mantenuto una solida base di pubblico. Su Canale 5, la soap ‘L’Erede’ ha raccolto 1.287.000 spettatori e il 12,1% di share.

Rete 4, con il programma di approfondimento ‘Quarto Grado’, ha confermato la sua posizione, ottenendo 1.240.000 spettatori e l’11% di share. Questi risultati evidenziano la fedeltà del pubblico a specifici appuntamenti, anche con forte concorrenza.

Gli altri programmi della prima serata

Tra le altre proposte, ‘La principessa Sissi’ su Rai3 ha totalizzato 857.000 spettatori (5,3% di share). ‘Propaganda Live’ su La7 ha mantenuto una base di pubblico stabile, raggiungendo 824.000 spettatori (6,9% di share). Rai2 con ‘Noi’ si è fermata a 714.000 spettatori (4,8%), mentre Italia1 con ‘I predatori dell’arca perduta’ ha ottenuto 575.000 spettatori (4,2% di share). Sul Nove, ‘I Migliori Fratelli di Crozza’ ha raccolto 441.000 spettatori (2,9%); su Tv8 ‘I delitti del BarLume – Resort Paradiso’ ha registrato 264.000 spettatori (1,7% di share).

Lo speciale in ricordo di Silvio Berlusconi: un ampio consenso

Un evento di grande risonanza è stato lo speciale ‘Caro Presidente, ti racconto’, trasmesso in simulcast sulle reti Mediaset e su Tgcom24 per l’anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi. L’anteprima ha raggiunto 6.700.000 spettatori, sfiorando il 40% di share. La versione integrale ha registrato 4.300.000 spettatori con il 36% di share. Complessivamente, l'omaggio ha generato oltre 12.000.000 di contatti, testimoniando il profondo impatto del ricordo del Cavaliere.