Carlo Conti, intervenuto in occasione della presentazione del Tim Summer Hits 2026, ha commentato il passaggio di testimone a Stefano De Martino, designato come nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Il conduttore toscano ha espresso piena fiducia nelle capacità del suo successore, affermando che De Martino e il suo gruppo «non hanno bisogno di consigli e benedizioni» e che «sapranno fare al meglio, portando nuova linfa e nuove idee» alla prestigiosa kermesse musicale.

Le riflessioni sui possibili cambiamenti e la ‘serata Eurovision’

Durante l’incontro, Conti è stato interpellato anche riguardo a una possibile modifica del regolamento del Festival, che potrebbe prevedere l’introduzione di una «serata Eurovision». Su questa indiscrezione, il conduttore ha mantenuto una posizione pragmatica: «Se ci sarà questa variazione, vorrà dire che hanno ritenuto giusto farla», ha dichiarato. Ha poi ribadito un punto fermo per la manifestazione, sottolineando l’importanza che «ci sia sempre la gara delle canzoni e della buona musica italiana», elementi considerati pilastri fondamentali dell’evento.

I successi delle edizioni passate e l'orgoglio di Conti

Con un velo di orgoglio, Carlo Conti ha poi ripercorso i successi nati dalle sue edizioni del Festival di Sanremo, alcune delle quali continuano a riscuotere apprezzamento nelle classifiche musicali.

«Una delle più grandi soddisfazioni è quando sali in macchina e cominci a sentire le canzoni del Festival», ha raccontato. Ha citato in particolare il brano ‘Ossessione’ di Samurai Jay, definendolo una «vera ossessione della classifica» e fonte di «gioia pura». Con una battuta, ha aggiunto di essere stato in alcuni casi «vittima» delle sue stesse canzoni, ricordando come ‘Occidentali’s Karma’, vincitrice di una sua edizione, accompagnasse esattamente il tragitto da casa all’asilo del figlio quando abitava a Roma. Questi episodi, ha concluso Conti, sono la prova che «si è lavorato bene» e che il Festival ha saputo regalare «grandi e belle soddisfazioni», consolidando il suo ruolo nel panorama musicale nazionale.

Il passaggio di consegne a Stefano De Martino viene dunque accolto con un clima di serenità e ottimismo, in attesa di scoprire le novità che caratterizzeranno la prossima edizione della storica manifestazione canora italiana.