La trasmissione ‘Chi l’ha visto?’, condotta da Federica Sciarelli, è tornata in onda mercoledì 3 giugno in prima serata su Rai 3. La puntata ha dedicato ampio spazio a casi irrisolti e indagini in corso, offrendo aggiornamenti significativi su alcune vicende che hanno catturato l’attenzione pubblica. Tra i temi centrali della serata, la riapertura delle indagini sulla scomparsa di Paula Andrea Bran Yépez, l’avvio del processo a carico dell’imprenditore Gianluca Soncin e i nuovi sviluppi nel tragico caso di Claudia De Chirico. Il programma ha inoltre, come di consueto, fornito una piattaforma essenziale per gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.

Il Mistero di Paula Andrea Bran Yépez: La Riapertura delle Indagini

Uno dei casi più delicati affrontati durante la trasmissione è stato quello di Paula Andrea Bran Yépez, una donna di origine sudamericana scomparsa diversi anni fa da Farneta, in provincia di Lucca. Inizialmente, le ipotesi investigative avevano suggerito un suo possibile ritorno nel Paese d’origine e l’abbandono del figlio, all’epoca di sette anni. Tuttavia, una svolta cruciale ha caratterizzato le recenti fasi dell’inchiesta: la Procura ha deciso di riaprire le indagini, concentrando ora l’attenzione sul marito della donna. Quest’ultimo è stato iscritto nel registro degli indagati con le gravi accuse di omicidio e occultamento di cadavere.

Questo sviluppo segna un momento fondamentale nella ricerca della verità, riaccendendo le speranze di fare luce su un mistero che perdura da tempo.

Processi e Nuovi Accertamenti: I Casi di Gianluca Soncin e Claudia De Chirico

La puntata ha fornito importanti aggiornamenti anche su altri fronti giudiziari. È stato infatti illustrato il processo che ha avuto inizio il giorno successivo alla messa in onda, giovedì 4 giugno, a carico dell’imprenditore Gianluca Soncin. Questo procedimento è strettamente collegato al drammatico caso di Pamela Genini, vittima di violenza, e la trasmissione ha approfondito le implicazioni di questa vicenda legale.

Ampio spazio è stato poi dedicato al caso di Claudia De Chirico, la giovane di ventidue anni trovata senza vita in un sottopassaggio a Terlizzi, in provincia di Bari.

Nonostante ben quattro richieste di archiviazione fossero state presentate, il GIP ha respinto tali istanze, disponendo invece l’effettuazione di nuovi accertamenti. Questa decisione sottolinea la volontà di non lasciare nulla di intentato per chiarire le circostanze del decesso della ragazza. Un ulteriore e significativo sviluppo riguarda il fidanzato di Claudia, l’unico indagato nella vicenda, che ora deve rispondere anche dell’accusa di maltrattamenti nei confronti della sua nuova compagna, aggiungendo un elemento di complessità a un quadro già intricato.

Come da consolidata tradizione del format, la trasmissione ha concluso la serata dando voce agli appelli dei familiari di persone scomparse e alle segnalazioni dei telespettatori, confermando il suo ruolo di strumento attivo nella ricerca di risposte e nel sostegno a chi cerca i propri cari.