La nuova puntata di ‘Chi l’ha visto?’, condotta da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 24 giugno su Rai 3, si concentra su tre importanti casi di cronaca. Il programma offre aggiornamenti e approfondimenti, dando voce a chi cerca risposte e giustizia.

L’apertura è dedicata alla complessa vicenda delle due sorelle scomparse e ritrovate a Formia, in provincia di Latina. Le indagini della Procura hanno portato al fermo della madre, del suo compagno e del nonno delle ragazze, accusati di sequestro di persona. Una lontana parente che aveva ospitato le giovani risulta anch’essa indagata.

Il dramma della giudice Francesca Ercolini: la madre chiede verità

Spazio anche al caso della giudice Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione quasi quattro anni fa. La madre, che non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio, continua la sua battaglia per ottenere chiarezza. Intervistata, ha ribadito la sua determinazione a conoscere la verità su quanto accaduto quella notte e la mattina successiva, ricordando come la figlia fosse serena e piena di impegni la sera precedente. “Non punto il dito contro nessuno, ma devo sapere che cosa è successo quella notte e la mattina...”, ha dichiarato, esprimendo il suo ininterrotto bisogno di risposte.

Pietracatella: indagini internazionali sulla ricina con specialisti di Berlino

Al centro della puntata anche il giallo di Pietracatella, dove nei giorni di Natale sono tragicamente morte Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, vittime di avvelenamento da ricina. L’inchiesta per duplice omicidio volontario aggravato ha preso una svolta internazionale con l’intervento di un team tedesco specializzato in bioterrorismo. La Procura di Larino ha allargato il pool di consulenti, affidando un delicato incarico agli specialisti del Robert Koch Institut di Berlino, centro d’eccellenza per lo studio delle minacce biologiche. L’obiettivo è individuare l’origine e la via di somministrazione della ricina, la tossina vegetale che, come accertato dall’Istituto Maugeri di Pavia, ha causato l’esposizione acuta e letale nelle due vittime.

Per fare luce sul mistero, sono stati posti sotto sequestro 70 alimenti – tra cibi fatti in casa, conserve e prodotti confezionati – rinvenuti nei freezer e nei frigoriferi delle abitazioni della famiglia. Questi alimenti, inizialmente affidati all’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise, saranno ora esaminati con le tecnologie d’avanguardia del laboratorio tedesco per verificare la presenza di tracce di ricina. Le indagini non si limitano all’alimentazione: gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso, affiancati dalla polizia scientifica tedesca, effettueranno un nuovo sopralluogo nella casa di Via Risorgimento per campionare mobili, indumenti, borracce e stoviglie, a caccia di ogni microscopica traccia chimica.

L’indagine intende anche verificare se l’intero nucleo familiare sia stato esposto alla sostanza tossica. Verranno prelevati campioni ematici dal marito e padre delle vittime, Giovanni Di Vita, e dalla figlia maggiore, Alice, al fine di individuare l’eventuale presenza di anticorpi specifici contro la ricina. Mentre si attende il deposito della relazione autoptica finale e il conferimento formale dell’incarico ai consulenti tedeschi (fissato per il 29 giugno a Pavia), gli esperti informatici continuano a spulciare i dispositivi elettronici sequestrati, cercando nei messaggi e nelle chat un possibile movente del delitto.

Come di consueto, la puntata di ‘Chi l’ha visto?’ dedicherà spazio agli appelli urgenti, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni dei telespettatori su persone in difficoltà, confermando il suo impegno di servizio pubblico.