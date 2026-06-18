La seconda stagione della serie neo-noir Sugar, con protagonista Colin Farrell, farà il suo atteso debutto su Apple TV a partire dal 19 giugno. Negli otto nuovi episodi, Farrell riprende il ruolo di John Sugar, un investigatore privato dal fascino malinconico e una profonda passione per l'epoca d'oro di Hollywood. La sua peculiarità, tuttavia, risiede nella sua vera natura: Sugar è un alieno, rimasto sulla Terra con l'intento di svelare misteri personali legati al suo passato e di offrire aiuto a coloro che si trovano in difficoltà. Dopo l'abbandono del pianeta da parte dei suoi simili extraterrestri al termine della prima stagione, Sugar si ritrova solo nella vasta metropoli di Los Angeles, spinto dalla ricerca della sorella scomparsa da molto tempo.

Il personaggio di Sugar è caratterizzato da una notevole semplicità d'animo. Come descritto dalla produttrice esecutiva Audrey Chon, egli è "come un recipiente vuoto: sta imparando a conoscere l'umanità e ad assorbirne gli aspetti". Farrell incarna così un moderno eroe noir, che si muove per la città a bordo di una decappottabile, vestito con impeccabili completi scuri e cravatta, soggiornando in hotel di lusso e frequentando, al contempo, bar malfamati. Nonostante l'ambiente spesso cinico, Sugar si distingue per le sue sofferte virtù di gentilezza e tenerezza verso i più deboli. Lo showrunner Sam Catlin sottolinea come Sugar si trovi "completamente solo, senza amici né reti di sostegno, e si getti in un nuovo caso per affrontare nostalgia, alienazione e solitudine", aspetti che definiscono profondamente il suo percorso.

Nuove indagini e un cast arricchito

La stagione si apre con John Sugar che accetta un nuovo incarico: ritrovare il fratello maggiore di un giovane pugile di origine coreana, la cui promettente ascesa nel mondo della boxe è minacciata da questa sparizione. Quella che inizia come una semplice ricerca si trasforma rapidamente in un coinvolgimento in una cospirazione oscura che si estende per tutta la città, mentre il detective-alieno prosegue anche la sua disperata indagine personale per ritrovare la sorella. Nel cast, Raymond Lee e Jin Ha interpretano i due fratelli al centro della vicenda. Tra le new entry di questa stagione figurano anche Tony Dalton, Laura Donnelly e Sasha Calle, che arricchiscono ulteriormente il panorama narrativo.

Gli otto episodi saranno rilasciati con cadenza settimanale, ogni mercoledì, fino al gran finale previsto per il 7 agosto, promettendo di esplorare sia le sfumature più umane che quelle fantastiche del protagonista.

Un elemento cruciale della narrazione è la rivisitazione contemporanea degli archetipi del detective privato. Sugar si ispira consapevolmente a figure iconiche del genere, come il leggendario Humphrey Bogart, proiettando questa eredità in una Los Angeles che funge da vera e propria co-protagonista. La città è consacrata da una ricca tradizione cinematografica che spazia da capolavori come ‘La fiamma del peccato’ a ‘Chinatown’. Il racconto, come evidenziato, può essere letto come una "storia di assimilazione, una storia di immigrazione", dove il protagonista cerca di integrarsi e comprendere la complessa società umana attraverso il filtro potente dell'empatia.

Empatia e gentilezza: i nuovi volti del noir

Il percorso di John Sugar pone al centro temi profondamente contemporanei, quali la solitudine e il valore intrinseco della gentilezza. La serie sottolinea come l'eroismo possa manifestarsi attraverso l'empatia, una qualità che distingue Sugar dagli altri investigatori e che, paradossalmente, viene talvolta percepita come un segno di vulnerabilità. La misteriosa e affascinante Charlotte, interpretata da Laura Donnelly, gli dice: "Sei gentile. Molti uomini non amano sentirselo dire, credono che sia un segno di debolezza". Questa riflessione trova eco nelle parole di Colin Farrell stesso, che osserva come "chi si chiude al mondo per non farsi ferire finisce per perdere molte delle opportunità che la vita può offrire...

tutti potremmo fare meglio". Un pensiero che si lega anche al suo impegno personale a sostegno delle persone con disabilità intellettive.

Sugar offre, dunque, una lettura originale dei codici del noir, proponendo uno sguardo che fonde elementi di fantascienza, la classica detective story e una sottile denuncia sociale. La città di Los Angeles, con la sua aura iconica, continua a fare da scenario emblematico, in linea con la grande tradizione del genere investigativo. L'uscita settimanale degli episodi consentirà al pubblico di seguire l'evoluzione del personaggio e delle sue complesse indagini fino al 7 agosto, consolidando il successo di una serie che ambisce a rendere l'empatia non solo un tema centrale, ma anche un elemento "cool" all'interno del spesso cinico universo della fiction noir.