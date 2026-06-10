L'11 giugno, il campus di Cologno Monzese sarà il palcoscenico di un evento speciale voluto da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope. A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, l'iniziativa intende onorare la memoria del fondatore e celebrare il contributo essenziale di tutti i collaboratori che quotidianamente alimentano la crescita dell'azienda. Per l'occasione, una tensostruttura di oltre 1.000 metri quadrati è in allestimento per accogliere i partecipanti, in una serata che fonderà ricordo e riconoscimento dei significativi traguardi raggiunti.

L'evento è intitolato “Mediaset siamo Noi”, un nome che racchiude il messaggio centrale dell'iniziativa. L'invito ai collaboratori include una frase iconica di Silvio Berlusconi, che ne esprime la filosofia: “Ognuno di voi, ognuno di noi, è parte della nostra famiglia, partecipa e contribuisce alla nostra forza: Tu sei tutti Noi e Noi siamo Te”. Questa serata non sarà solo un tributo al fondatore, ma anche una celebrazione di una stagione particolarmente proficua per il gruppo, segnata da un incremento degli ascolti televisivi, dal consolidamento delle attività industriali e dall'avanzamento del progetto europeo di MediaForEurope.

Un evento tra memoria e prospettive future

Il campus di Cologno Monzese si animerà con la “Via del Gusto”, un percorso enogastronomico che esplorerà le tradizioni culinarie italiane e quelle dei principali Paesi in cui il gruppo opera: Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo.

La serata sarà allietata da un momento musicale con i Pooh. Pier Silvio Berlusconi parteciperà insieme a tutti i collaboratori Mediaset, in un incontro che coniuga il ricordo del passato con la fiducia nel futuro del gruppo. L'imponente allestimento della tensostruttura e della “Via del Gusto” sottolinea l'impegno organizzativo per creare un'occasione di incontro e condivisione, riconoscendo al contempo i significativi risultati ottenuti da Mediaset, sia in termini di ascolti che di consolidamento internazionale.

Strategie di crescita tra tradizione e innovazione

Questa speciale iniziativa si colloca in un periodo di grande dinamismo per Mediaset, caratterizzato da recenti innovazioni nei palinsesti e nell'offerta editoriale.

L'azienda ha consolidato la sua posizione nell'intrattenimento estivo, puntando su prodotti di successo che hanno conquistato un vasto pubblico. In concomitanza con l'evento dell'11 giugno, la direzione di Pier Silvio Berlusconi ha scelto di potenziare i titoli più apprezzati, come testimonia il raddoppio degli appuntamenti di alcune soap opera di punta. Questo slancio mira a rafforzare la presenza del gruppo nei mercati televisivi esistenti, attraverso un equilibrio tra celebrazione della tradizione e spinta all'innovazione. La serata dedicata ai collaboratori e alla memoria di Silvio Berlusconi è, in questo contesto, un omaggio alla storia aziendale, ai suoi valori fondanti e alla visione internazionale promossa dal nuovo assetto di MediaForEurope.