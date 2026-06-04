La possibile reunion dei Måneskin sul palco del Teatro Ariston nel 2027 non è più soltanto un’ipotesi suggestiva. L’indiscrezione, circolata un mese fa grazie a Fiorello durante la trasmissione "La Pennicanza" – lanciata quasi come una gag accompagnata da un selfie “probatorio” con Ethan e Thomas – starebbe infatti assumendo contorni sempre più concreti, inserendosi nella rivoluzione del Festival che il nuovo direttore artistico Stefano De Martino avrebbe avviato.

A rendere lo scenario particolarmente credibile sarebbero due elementi chiave. Da un lato, la scelta di De Martino di affidarsi a Fabrizio Ferraguzzo, storico manager che ha accompagnato i Måneskin nella loro ascesa internazionale.

Dall’altro, le anticipazioni – rilanciate anche da Dagospia, che ha fatto il nome di Luigi Antonini come possibile regista del Festival – sul nuovo regolamento a cui si sta lavorando per Sanremo.

Il “nuovo” Sanremo

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, l’idea sarebbe quella di un Festival con un numero ridotto di artisti, tutti presenti sul palco ogni sera, e con una novità strutturale: l’introduzione di una terza serata, collocata prima delle cover e della finale, pensata come una vera e propria “gara nella gara” per selezionare il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest. In questa occasione i brani verrebbero presentati con performance curate nei minimi dettagli, tra coreografie e costumi spettacolari, in linea con il contesto internazionale della competizione.

Il rappresentante per l’Eurovision 2027, previsto in Bulgaria dopo la vittoria della cantante Dara, verrebbe così scelto separatamente dal vincitore del Festival.

Ed è proprio qui che lo scenario trova una sua coerenza interna. Chi meglio dei Måneskin, vincitori dell’Eurovision nel 2021 e tra i pochi italiani ad aver trionfato nella storia del concorso insieme a Gigliola Cinquetti (1964) e Toto Cutugno (1990), potrebbe “battezzare” la nascita di questo nuovo formato? Il loro ritorno diventerebbe l’occasione ideale per inaugurare la novità, unendo richiamo mediatico e riconoscimento internazionale.

Una vittoria per tutti

Va comunque ricordato che la band non si è mai ufficialmente sciolta. I componenti hanno scelto una pausa a tempo indeterminato per dedicarsi a progetti individuali: Damiano David a una carriera solista con l’album "Funny Little Fears", Victoria De Angelis come DJ nei club internazionali, Thomas Raggi con il progetto rock "Masquerade" prodotto da Tom Morello, ed Ethan Torchio impegnato nella composizione di colonne sonore.

Tuttavia, nonostante i percorsi personali, nessuno dei risultati ha replicato l’impatto globale del gruppo, confermando la forza del brand Måneskin come entità più potente della somma dei singoli progetti.

In questo contesto, la loro reunion a Sanremo 2027 appare sempre più come una possibilità strategicamente coerente, una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Per la band rappresenterebbe il ritorno sul palco che ha segnato l’inizio della loro ascesa internazionale.