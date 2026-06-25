Netflix ha annunciato l'arrivo di Troppo Invidiosa, nuova serie comedy italiana con protagonista Diana Del Bufalo, in esclusiva sulla piattaforma. Promette un racconto ironico e attuale su desideri, invidia e trasformazioni della vita adulta.

La protagonista Vicky, alla soglia dei quarant'anni, si confronta con l'invidia verso chi ha già raggiunto i traguardi desiderati. Un percorso inatteso e decisamente fuori controllo la spingerà tra nuovi amori, rivelazioni dal passato e incontri imprevedibili. Accanto a Diana Del Bufalo, un cast d'eccezione include Isabella Ferrari, Lorenzo De Moor, Matteo Martari e Ciro Priello, delineando un affresco corale.

Genesi e team creativo

Troppo Invidiosa è l'adattamento della serie originale Envidiosa (Preludio, Carolina Aguirre). La versione italiana è una produzione Cattleya (ITV Studios) in collaborazione con Preludio. Sceneggiatura di Monica Rametta (head writer), Federico Baccomo e Dario Bonamin; regia di Milena Cocozza e Alessio Lauria. Le riprese si sono da poco concluse, confermando l'impegno di Netflix nell'offerta di prodotti originali.

Produzione e contesto culturale

L'adattamento di format internazionali per il mercato italiano è una tendenza crescente, valorizzando talenti attoriali riconosciuti e nuovi volti. Cattleya, produttore storico di fiction e serie TV italiane, gestisce questo progetto, una delle principali novità comedy per Netflix.

La collaborazione con Preludio evidenzia la vocazione internazionale e la capacità di adattare temi universali – come il confronto generazionale e personale con le aspettative sociali – al contesto italiano. La presenza di Diana Del Bufalo, con il suo ruolo consolidato nella commedia italiana contemporanea e la sua popolarità, insieme a un cast di rilievo che include Isabella Ferrari, assicura attenzione da critica e pubblico.

Le riprese si sono svolte tra Roma e i suoi dintorni (fine febbraio-maggio), rafforzando il legame con il territorio e la tradizione della commedia urbana. Questo radica la serie nel tessuto culturale del Paese, offrendo scenari riconoscibili e temi attuali. La data di uscita sulla piattaforma non è ancora stata resa pubblica, ma le aspettative sono elevate, grazie alla combinazione di una storia adattata con successo all'estero e un cast di rilievo.